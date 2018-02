Ez a babafotó egy nap alatt letaszította Beyoncét az Instagram trónjáról

A bejelentés láthatóan jobban felvillanyozta a világot, mint anno az énekesnő ikerterhessége.

Kylie Jenner február 6-án egy bájos fotóval közölte a világgal, hogy Stormi Websternek keresztelte el kislányát. A babából igazából nem is sok látszik a képen, mégis másnapra lekörözte Beyoncé fotóját, mellyel ikerterhességét jelentette be. A 11,2 milliós lájkjával ez volt az eddigi legnépszerűbb bejegyzés az Instagramon.

Beyoncé (@beyonce) által megosztott bejegyzés, Febr 1., 2017, időpont: 10:39 (PST időzóna szerint)

Kim Kardashian húgának posztja azonban már a 15 milliót is túllépte, és a számláló pörög tovább, egyelőre nem lassul. Nem is meglepő, hiszen az újdonsült anyuka is világbajnok a meghökkentő névadásban. Csemetéje bizonyára nem lesz oda érte, hogy szülei a “viharos” nevet találták számára a legmegfelelőbbnek.