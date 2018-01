Öngyilkos lett a Glee című sorozat 35 éves sztárja

Valószínűleg öngyilkosságot követett el és meghalt a Glee című amerikai vígjátéksorozat egykori sztárja, Mark Salling. A színész 35 éves volt.

Decemberben bűnösnek mondta magát egy Los Angeles-i bíróság előtt gyermekpornográfia birtoklása vádjában, március 7-én hoztak volna ítéletet ügyében. Salling ügyvédje, Michael J. Proctor az AP amerikai hírügynökségnek elmondta, hogy a színész kedden halt meg. A halál okát azonban nem közölte.

Az ügyészség egy illetékese szerint Sallingre Los Angeles közeli otthonában találtak rá felakasztva. Az ügyet öngyilkosságként vizsgálják. A színész Noah “Puck” Puckerman szerepét alakította a Fox televízió 2009-től hat évadon át futó népszerű sorozatában.

A Glee sorozatbeli kollégái közül többen is részvétüket fejezték ki, mint Matthew Morrison, aki Will Schuester játszotta, illetve a stáb énektanára, Tim Davis is, aki bár elítéli Salling bűnét, jó embernek ismerte meg őt, így arra kérte közösségi oldalán a kegyetlen kommentelőket, hogy a családra való tekintettel, fogják vissza magukat.

Today we lost another #Glee cast member.Yes, he committed crimes against children.Yes, it's horrific. But #MarkSalling was a broken man, no doubt an abuse victim himself. I loved Mark, and am sad when I consider the devastation of his parents. PLEASE withhold your cruel comments.

— Tim Davis (@loudmouthmuch) 2018. január 30.