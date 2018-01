Anna Kurnyikova hihetetlen alakján meg sem látszik, hogy 6 hete ikreket szült

Az egykori teniszezőnő az edzőterméből posztolt.

A 36 éves Anna Kurnyikova december 16-án adott életet ikreinek, a kis Nicholasnak és Lucynak. Az egykori teniszcsillag pedig már vissza is tért az edzőterembe, hogy ismét formába hozza magát.

Anna Аня (@annakournikova) által megosztott bejegyzés, Jan 29., 2018, időpont: 12:26 (PST időzóna szerint)

Enrique Iglesias kedvese egy edzővideót posztolt Instgramján, mely alapján egyértelmű, hogy erre a megfeszített tempóra nem is lenne szüksége, hiszen alakja alapján senki meg nem mondaná, hogy hat hete még ikreket hordott a szíve alatt.

Anna Аня (@annakournikova) által megosztott bejegyzés, Jan 16., 2018, időpont: 10:48 (PST időzóna szerint)

Terhessége nyomai most sem látszanak rajta, lapos hasa erre a bizonyíték.

A pár 2001-ben ismerkedett meg, amikor Anna szerepet kapott a spanyol énekes Escape című videoklipjében. A pár mindig is nagyon óvta a magánéletét, kapcsolatukban évek teltek el úgy, hogy nem fotózták le őket együtt, legutolsó közös képük is másfél éve készült. A pár a pletykák szerint évekkel ezelőtt összeházasodott, de Enrique ezt több interjúban is tagadta.