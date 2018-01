James Franco az összeomlás szélén - már a barátai elől is bujkál

Nagyon megviseli a zaklatási botránya, de menedzsmentje szerint még menthető lenne karrierje.

Öt nő vádolta meg James Francót helytelen szexuális viselkedéssel vagy szexuális visszaéléssel. A filmsztár, aki a Gloned Globe-gálán a legjobb színész díját kapta a The Disaster Artist című filmjéért, amelyet ő is rendezett, már a ceremónia alatt össztűz alá került a Twitteren, számos nő állította bejegyzésében, hogy a szexuális zaklatások áldozatainak felkarolására létrejött Time’s Up! (Lejárt az idő!)-mozgalmat támogató Franco maga is többször viselkedett megengedhetetlen módon a nőkkel.

James Franco. Fotó: Sipa USA

A Critics’ Choice Movie Awardson szintén James lett a vígjáték kategória legjobb színésze, díját azonban személyesen nem vette át. Menedzsmentje arra próbálja rávenni, hogy ne bujkáljon, szerintük még menthető lenne Franco karrierje, aki egyébként tagadja a vádakat.

A múlt hétvégi SAG-díjátadón így már ismét a vendégek között volt, miután azonban az Oscar-jelöltek között vélhetően a botránynak köszönhetően nem szerepelt, teljesen eltűnt.

Megváltoztatta a telefonszámát, csak ismerősei egy igen szűk körével hajlandó kommunikálni, állítólag az összeomlás szélén áll.

A színész a Golden Globe-gála után a The Late Night műsorvezetőjének, Stephen Colbertnek elmondta, hogy támogatja a Lejárt az idő! mozgalmat. Közölte ugyanakkor, hogy ha valamit helyre kell állítani, akkor azt megteszi.