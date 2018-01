A holland herceg meg akarja akadályozni, hogy a fiából herceg legyen

Herceg akar lenni a holland király unokatestvérének törvénytelen fia. Joga van hozzá, de az apa bírósághoz fordult.

Újabb taggal bővülhet a holland király család, ugyanis Vilmos Sándor holland király unokatestvére, Carlos de Bourbon-Parme herceg házasságon kívül született 21 éves fia, Hugo Klynstra fel akarja venni apja nevét és rangját.

Carlos de Bourbon-Parme feleségével és legkisebb gyermekével. Fotó: Getty Images

A kérdésről hamarosan dönthet az illetékes bíróság – közölte a De Telegraaf című holland napilap hétfőn. A napilap szerint a fiatalember még 2015-ben, 18. születésnapja után jelentette be, hogy a hercegi ranggal járó minden nevet és titulust szeretne megkapni és azt is akarja, hogy neve bekerüljön a főnemeseket tartalmazó nyilvántartásba. Erre a holland törvények szerint jogot formálhat. A kérésnek az illetékes hatóság helyt is adott, ám döntésével Carlos herceg nem értett egyet és fellebbezést nyújtott be. A hétfői meghallgatást követően az illetékes holland bíróság várhatóan másfél hónap múlva hoz ítéletet – közölte a napilap.

Hugo Klynstra 1997-ben született Carlos herceg és gyermekkori szerelme, Brigitte Klynstra kapcsolatából. A herceg elismerte az apaságot, ugyanakkor semmilyen kapcsolatot sem tart fent a családdal. Korábban közölte: a nő egyedüli és független döntése volt, hogy vállalja az anyaságot, amelyet ő teljes mértékben tiszteltben tart. Brigitte Klynstra az apaságot később bíróság előtt is elismertette. A herceg 2010 óta házas, három gyermek édesapja.