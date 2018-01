Erzsébet királynő megosztotta megkoronázásának szörnyű pillanatait

A fenséges nap 65 évvel ezelőtt nem volt olyan álomszerű, mint ahogyan azt sokan hiszik.

Az 1760-ban megalkotott arany hintóban töltött idő, melyben Erzsébet királynő két órán át zötykölődött a westminsteri apátságtól a Buckingham-palotáig, maga volt a borzalom. Többek között erről mesél az uralkodó a BBC One csatorna új dokumentumfilmjében, a The Coronationben, ami a hétvégén kerül műsorba.

Erzsébeté volt az első televízióban közvetített koronázás 1953. június 2-án, amit a királynő most eddig nem ismert részletekkel kiegészítve néz végig a műsorvezetővel. Amint az az előzetesből kiderült, a nagy nap nagyon fárasztó számára, hiszen a koronázási ékszerek, köztük is a korona, amit akkor viselt először is utoljára, nagyon súlyos volt (közel két kiló), az említett hintó pedig a legkényelmetlenebb jármű, amiben valaha is utaznia kellet. Arról már nem is beszélve, hogy órákon át ugyanabban a pózban integetett mosolyogva az embereknek.

1952. február 6-án hajnalban meghalt VI. György brit uralkodó. Még aznap 25 éves leányát, Erzsébetet választották Nagy-Britannia uralkodójává. Így ötven évvel Viktória királynő halála után ismét nő került a brit trónra. Erzsébetet 1953. június 2-án koronázták meg. A koronázási ékszereket viselő II. Erzsébet brit királynő, koronázásának napján a Buckingham-palota tróntermében (MTI-fotó /CP)

Erzsébet még megannyi eddig sosem hallott történetet oszt majd meg 25 éves önmagáról, amire már csak néhány napot kell várni.