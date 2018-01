A Tűzgyűrű Oscar-díjas rendezőjét kitúrták a stúdióból

Guillermo del Toro azonban nem ér rá ilyesmikre...

Amikor a Tűzgyűrű című szörnyes-óriásrobotos film a várakozások ellenére óriási siker lett – összesen 411 millió dollárt hozott –, mindenki tudta, hogy jön a folytatás, és azt is biztosra vették a rajongók, hogy az első rész rendezője, Guillermo del Toro (A faun labirintusa) viszi tovább a stafétát.

Guillermo del Toro . Fotó: MTI/EPA

Ám nem így lett, és a mexikói filmes most elárulta, miért lépett le. „Tényleg készültem a folytatásra, csinosítgattam a forgatókönyvet, megterveztem az új szörnyeket meg a robotokat, aztán azt mondták, hogy várnom kell fél évet. Erre kiszálltam, de még segítettem megtalálni az új rendezőt, aki Steven DeKnight lett – mesélte del Toro a Hollywood Newsnak. – Van egy olyan dolog a szakmában, hogy foglalás, nekünk is le volt foglalva a Pinewood Studios több műterme a forgatáshoz. A foglalás addig él, amíg be nem jön a képbe egy másik produkció. Esetünkben ez a xXx: Újra akcióban volt, Vin Diesellel a főszerepben. Megkapták a mi helyünket, és a Pinewood azt mondta, majd fél év múlva mi jövünk. Mivel én ennyit nem tudok várni, inkább kiszálltam, hogy a következő projektemen dolgozzak.”

A Tűzgyűrű: Lázadás a sztori következő generációjának szörnyek elleni harcát mutatja be. A főhős annak a parancsnoknak a fia, akit Idris Elba játszott az előző részben, John Boyega alakítja, és természetesen a megaszörnyek és a robotok is új nemzedékeket képviselnek.