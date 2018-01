Sarolta hercegnő egyszerűen tüneményes volt első óvodai napján

Katalin hercegné és Vilmos herceg kétéves kislánya mai napon ovis lett.

Ahogyan 2016-ban György herceg első óvodai napját, most a kétéves Sarolta hercegnőjét is dokumentálta az ügyes fotós hírében álló Katalin hercegné, aki a királyi család közösségi oldalán meg is osztotta a különleges napot a világgal.

A hercegi pár karácsony előtt jelentette be, hogy a kis hercegnő januártól a Willcocks Nursery School nevű gyermekintézménybe jár majd. A patinás magánóvoda a Kensington-palotától nem messze, a világhírű londoni rendezvényközpont, a Royal Albert Hall tőszomszédságában működik. A délelőtti foglalkozások éves díja 9150 font (csaknem 3,3 millió forint), a délután járó gyerekek szüleinek az intézmény 5400 fontot (1,9 millió forintot) számláz.

Sarolta először valószínűleg délutánonként jár majd az óvodába, mert az intézmény leírása szerint elsősorban ezeket a lazább foglalkozásokat alakították ki a két-hároméves gyerekek igényeinek megfelelően, a délelőtti programok kötöttebbek, és főleg a 4-5 éves korosztály érdeklődéséhez igazodnak.

Katalin cambridge-i hercegnő által készített és a Kensington-palota által 2016. január 6-án közreadott kép a hercegnő és férje, Vilmos herceg elsőszülött gyermekéről, György hercegről a Westacre Montessori óvodában töltött első napján a kelet-angliai Norfolk megye East Walton településén. (MTI/EPA/PA/Kensington-palota/Katalin cambridge-i hercegnő)

Katalin és Vilmos kislánya mellesleg mindössze a harmadik a brit trónutódlási sorrend első néhány helyén állók közül, akit oviba adtak. Az első Sarolta édesapja, Vilmos volt, a második bátyja, György herceg, aki azóta már iskolai előkészítőbe jár.

Korábban a brit trón várományosait és gyermekeiket mindig valamelyik királyi rezidencián készítették fel magánnevelők az iskolai életre.