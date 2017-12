Sosem felejtjük őket: hazai és világsztárok, akiktől idén búcsúztunk

2017 sem múlt el gyász nélkül, képeken a hírességek, akiket megsirattunk.

Ebben az évben is megannyi magyar és külföldi kiválóságtól búcsúztunk. A magyar zenei világot pótolhatatlan veszteségek érték, ahogyan a külföldi zenei élet kiválóságai és Hollywood sztárjai közül is többektől elköszöntünk. Kivétel nélkül mindannyian sok örömet szereztek munkásságukkal, rájuk emlékezünk most.

Közülük is megemlítjük:

Fenyő Miklós (j) és Kékes Zoltán a színpadon, a Hungária szuperkoncertjén még 1995-ben (Fotó: MTI/ Bruzák Noémi)

Kékes Zoltán

A Hungária együttes egykori gitárosa január 20-án, 67 éves korában hunyt el. „Több mint tíz éven át zenéltünk együtt, rengeteg közös emlék kötött össze minket. Bár az elmúlt években ritkán találkoztunk, leginkább akkor, amikor a Dolly Rollnak és a Nova Kultúr Zenekarnak közös fellépése volt. Nagyon közel állt hozzám, mintha egy családtagot veszítettem volna el” – emlékezett meg róla Novai Gábor, a Nova Kultúr Zenekar basszusgitárosa.

Aradszky László táncdalénekes (Fotó: MTI/Vigovszky Ferenc)

Aradszky László

Aradszky László táncdalénekes, a hatvanas évek egyik legnagyobb sztárelőadója volt, váratlanul, otthonában hunyt el október 8-án. „Nyugodtan mondhatom, hogy az énekesek közül ő volt a legjobb barátom. Néha csipkelődtünk, cukkoltuk egymást, de ez inkább a külvilágnak szólt, mert nagyon szerettük egymást” – mondta Koós János énekes a tragédia kapcsán.

Som Lajos basszusgitáros, a legendás Piramis együttes tagja még 2006-ban (Fotó: MTI/ Illyés Tibor)

Som Lajos

A Piramis együttes egykori vezetője, basszusgitáros, dalszerző évtizedek óta betegeskedett, 70 éves korában október 30-án hunyt el. „Elképesztő energiával tudta képviselni a Piramist. Nyolc éven át végig ő volt a zenekar vezetője, szinte mindent ő intézett, a hátán vitte a csapatot” – idézte fel Gallai Péter zenész.

Fábián Juli (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)

Fábián Juli

Fábián Juli a szakma és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva volt, aki a dzsessz és a pop műfajában számos sikeres produkció részese volt. 2012-ben a Fábian Juli és Zoohacker formáció részt vett az Eurovíziós Dalfesztivál hazai előválogatójában, A Dalban, a Like A Child című dallal. Hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után december 16-án Budapesten hunyt el családja, barátai és zenésztársai körében. „Ég veled Fábián Juli! Nyugodj békében! Szívünkben a hangod, a lényed élni fog tovább!” – emlékezett meg róla Tóth Gabi énekes.

Külföldi hírességek közül pedig tőlük búcsúztunk:

John Hurt. Fotó: MTI/EPA

John Hurt

John Hurt január 27-én otthonában hunyt el 77 évesen. Öt évtizedet felölelő színészi pályafutása során több mint kétszáz filmben és tévéfilmben szerepelt, köztük több ismert hollywoodi produkcióban is láthatták a nézők, játszott a többi között A nyolcadik utas: a Halál és az Űrgolyhók című filmben is, a Harry Potter-sorozatban pedig ő alakította a varázspálca-készítő Ollivandert. „Mindannyiunk számára inspiráló volt. Remélhetőleg tehetsége még sok színészre, nagyon sokáig hatással lesz” – fogalmazott halála után Vincent D’Onofrio színész.

Bill Paxton (Fotó: MTI/EPA)

Bill Paxton

Műtéti komplikációk következtében 61 évesen, február 25-én hunyt el Bill Paxton amerikai filmszínész, akit olyan produkciókból ismer a közönség, mint az Apollo 13, a Titanic vagy a Terminátor. „Akik ismerték, mind érezték a művészet iránti szenvedélyét; melegszívűségét és kiapadhatatlan energiáját pedig letagadni sem lehetne” – közölte családja gyászjelentésben.

Chuck Berry (Fotó: MTI/EPA)

Chuck Berry

Chuck Berry 90 évesen március 18-án hunyt el. Ő volt a rock and roll atyja, a jellegzetes gitárintró kitalálója, a zenész, aki nélkül nem lett volna sem Elvis, sem a Beatles, sem a Rolling Stones. „Ha más nevet kellene adni a rockzenének, az a Chuck Berry lenne” – mondta róla John Lenon.

Michael Parks (Fotó: Getty Images)

Michael Parks

Michael Parks amerikai színész 77 éves korában, május 9-én halt meg. A Twin Peaks-tévésorozat és a Kill Bill-filmek sztárja, aki olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Quentin Tarantino, Robert Rodriguez és Kevin Smith. „Michael volt és immár örökké marad is a legjobb színész, akit valaha ismertem. A Veszett világot és az Agyar című filmet is kifejezetten neki írtam, annyira szerettem a játékát” – idézte fel Smith.

Roger Moore (Fotó:MTI/ Földi Imre)

Roger Moore

Roger Moore, az Angyal – Simon Templar – és James Bond egykori alakítója, aki a Minden lében két kanál című krimisorozat egyik főszereplőjeként Tony Curtisszel alkotott felejthetetlen párost, 89 évesen hunyt el május 23-án. “„Vicces volt, minden körülötte lévő emberrel törődött, megmutatta nekem, milyen egy igazi filmsztár. Ő az én Bondom” – nyilatkozta megrendült kolléganője, Jane Seymour színművész.

Chester Bennington (Fotó: MTI/EPA)

Chester Bennington

Chester Bennington, a Linkin Park énekese önkezével vetett véget az életének július 20-án. „Hiányzik a szobából egy pajkos, vicces, ambiciózus, kreatív, kedves, nagylelkű hang” –emlékezett meg a zenekar többi tagja a zenészről, aki olyan űrt hagyott maga után, amit nem lehet betölteni.

John Heard (Fotó: MTI/EPA)

John Heard

John Heard 72 évesen, szívroham következtében hunyt el július 21-én. A színész a Reszkessetek betörőkkel vált ismertté világszerte, de olyan, hazánkban is nagy sikerrel futó sorozatok szereplője is volt, mint a Maffiózók, a Szökés vagy a New York-i helyszínelők. „Kétség kívül ő volt generációjának egyik legjobb színésze” – mondta róla Bette Midler filmszínész.

Robert Hardy (Fotó: Photoshot)

Robert Hardy

Robert Hardy brit színész 91 évesen, augusztus 3-án halt meg. Számos filmben és televíziós szériában játszotta Sir Winston Churchill néhai brit miniszterelnököt, és ismertebb szerepei közé tartozott a Harry Potter-filmek mágiaügyi miniszterének megformálása is. „Elegáns volt, csillogó, méltóságteljes, és néha kicsit mogorva, de most mindenki ünnepli, aki szerette őt és a munkásságát” – nyilatkozták gyermekei.

Jerry Lewis 1966-ban (Fotó: Getty Images)

Jerry Lewis

A komédia királya augusztus 20-án otthonában hunyt el, 91 éves volt. A rendkívül sokoldalú művész, aki korának egyik legnagyobb komikus filmszínésze volt, rendezőként, forgatókönyvíróként, producerként, dalszerzőként is tevékenykedett, és filmes iskolájában olyan nagyságok tanultak, mint Steven Spielberg vagy John Lucas. „ Az ő bolondsága nem butaság volt. Jerry Lewis vitathatatlanul zseni volt, egy áldás, akit sosem feledünk. Azért vagyok az aki, mert ő létezett” – emlékezett meg róla Jim Carrey színész.

Tom Petty (Fotó: MTI/EPA)

Tom Petty

A Tom Petty and the Heartbreakers frontembere kiváló zenész és dalszövegíró volt. Október 2-i halálát hirtelen szívmegállás okozta, 66 éves volt. „Tom Petty zenéje és dalai időtlenek. Csodálatos szerző, zenész és énekes volt. Pótolhatatlan és egyedülálló” – emlékezett meg róla Elton John zeneszerző, énekes.

John Hillerman (Fotó: AFP)

John Hillerman

John Hillerman egyik leghíresebb szerepe Jonathan Higgins, a karót nyelt brit birtokfelügyelő volt a Magnum című detektívsorozatban. A filmsztár otthonában hunyt el november 9-én, 84 éves volt. „Átlagos férfi volt, de volt egy másik oldala is. Számára az volt a legszebb nap, ha ágyban maradhatott egy jó könyvvel és kaviárt reggelizhetett. Vele vacsorázni mindig különleges élmény volt. És büszkén tölt el, hogy nyolc éven át a társasága lehettem” – emlékezett halála után Tom Selleck színész.

Malcolm Young (Fotó: Getty Images)

Malcolm Young

Malcolm Young évek óta tartó betegsége után november 18-án távozott 64 évesen. „Ez egy szomorú nap a rock and roll számára. Malcolm Young a barátom volt és az AC/DC lelke” – emlékezett meg róla Eddie Van Halen amerikai gitáros.

Johnny Hallyday (Fotó: MTI/EPA)

Johnny Hallyday

Johnny Hallyday francia énekest és színészt, „a francia Elvisként” is emlegették, életében világszerte több mint 100 millió lemezét adták el. December 5-én daganatos betegsége miatt hunyt el, 74 éves volt.