Áder János is felszólalhat az ENSZ klímacsúcsán

Nem minden ország képviselője szólalhat fel az ENSZ klímacsúcsán hétfőn. Hiába regisztráltak több mint százan, mindössze 63-an kapnak lehetőséget, hogy beszédet is mondjanak New Yorkban. A Financial Times brit napilap szerint nem kap szót többek között az Egyesült Államok, Kína és Japán sem, ugyanis az ENSZ szerint nem elég ambíciózus a klímastratégiájuk. Magyarország viszont lehetőséget kapott, Áder János szólal majd fel. A köztársasági elnök pénteken azt mondta: nekünk kész tervünk van például a szén-dioxid-mentes energiatermelés elérésére – hangzott el az M1 Híradójában.