Gyilkosság történt a bihácsi migránstáborban

A balkáni útvonalon a 2015-ös állapotok köszönnek vissza több helyen. Bosznia-Hercegovinában a legkritikusabb a helyzet, hiszen a szigorú horvát határvédelem miatt úgy érzik az illegális bevándorlók, hogy zsákutcába kerültek. Rendszeresek az összecsapások közöttük, az egyik bihácsi táborban szírek és pakisztániak között tört ki tömegverekedés, kések is előkerültek. Egy 19 éves férfi meghalt, a támadót súlyos sérülésekkel vitték kórházba – közölte az M1 Híradó.

Rendőrségi kordonnal vették körül az egyenruhások a Bihácshoz közeli vucsjáki tábor környékét. Csütörtökön egész nap helyszíneltek annál a sátornál, ahol verekedés tört ki az éjjel. Szír és pakisztáni migránsok csaptak össze, addig fajult a veszekedés, míg kést rántottak egymásra.

Egyet megkéseltek, ketten kórházban vannak

Három pakisztáni és egy szír összeverekedtek. Egyet megkéseltek, ketten a kórházban vannak – így emlékszik egy migráns a történtekre. Egy 19 éves pakisztáni belehalt a késes támadásba, egy könnyebb és egy súlyos sérültet a helyi kórházban ápolnak.

A közmédia balkáni tudósítója, aki többször is forgatott már ebben a táborban, úgy tudja, egy mobiltelefon lopás miatt támadtak egymásra a migránsok.

A szemtanúk szétszéledtek

A rendőrségi nyomozást most az is nehezíti, hogy a szemtanúk szétszéledtek. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz az elkövetők ellen, ugyanis mire kiértünk, szétszéledtek, tovább álltak. Néhányukat, akik valószínűleg részt vettek az incidensben, behoztuk a rendőrségre, most is zajlik a kihallgatásuk.

Továbbra sincsenek meg az elkövetők – mondta a rendőrségi szóvivő.

A Bihács mellett kialakított sátortábor egyébként 350 fő befogadására lenne alkalmas, jelenleg azonban csaknem 800 migráns tartózkodik ott. Az összetűzések rendszeresek – közölte az M1 Híradó.