Állandó szétosztási mechanizmussal kezelnék a migrációt

Teljes erővel dolgozik a német és a francia diplomácia, valamint Brüsszel azon, hogy mihamarabb bevezessék a kötelező kvótákat. Emmanuel Macron francia elnök után csütörtökön a német államfő utazott Rómába. Az olasz elnökkel és Giuseppe Conte kormányfővel is találkozik, állítólag nem a bevándorlás miatt ment.

Afrikából Európába igyekvő migránsok (Fotó: MTI/AP/Renata Brito)

A kiszivárgott hírek szerint már nemcsak az olasz, hanem a görög és a spanyol partokra érkező illegális bevándorlókat is szét akarják osztani az uniós tagállamok között. Annak ellenére erőltetik, hogy például az Interpol éppen ma figyelmeztetett: terroristák is átkelhetnek a Földközi-tengeren, több tucat gyanús embert találtak – hangzott el az M1-en.

Több mint 180 illegális bevándorlót emelt fedélzetére az Ocean Viking az elmúlt két napban

Gőzerővel kutat migránsokat szállító csónakok után a Földközi-tengeren az Ocean Viking hajó. Líbia partjai közelében az elmúlt két napban több mint 180 illegális bevándorlót emeltek fedélzetükre.

„Szeretném önöket megnyugtatni, nem megyünk Líbiába” – ezt mondta a csempészhajón az Orvosok Határok Nélkül civil szervezet aktivistája.

Az óriási befogadókapacitással rendelkező norvég hajó egyelőre még a tengeren marad,

további migránsok után kutatva,

utána indul el valamelyik olasz kikötőbe. Múlt hét óta ugyanis partra szállhatnak az NGO-hajók által szállított illegális bevándorlók, ha valamelyik uniós tagállam befogadja őket.

Lampedusa polgármestere nemrég jelezte: a dél-olaszországi sziget ismét megtelt. A kikötők megnyitása miatt ugyanis egyre többen indulnak el Európa partjai felé. Az M1 tudósítója elmondta: a líbiai parti őrség közlése szerint, ha nagy tömegben elindulnak a bevándorlók, nem tudják megállítani őket.

A líbiai parti őrség is jelezte már Rómának, hogy a tömeges indulás estén nem képesek visszatartani ezeket a hajókat, amelyek majd Olaszország irányába fognak elindulni – közölte a közmédia tudósítója.

Terroristák is átkelhetnek a Földközi-tengeren

Terroristák is átkelhetnek a Földközi-tengeren Észak-Afrikából Európába – közölte csütörtökön az Interpol. A nemzetközi rendőri szervezet szerint, a hat ország kikötőiben végrehajtott tengeri határvédelmi művelet során több esetben fedeztek fel erre utaló nyomokat a hatóságok.

A migránsok szétosztásáról a tervek szerint hétfőn Máltán írnak alá megállapodást. Olaszország a migránsok automatikus szétosztását,

kötelező kvótát követel,

valamint, hogy a migránsokat szállító csempészhajók kikötése előtt történjen meg a tagállamok közti azonnali kvótavállalás.

Róma azt szorgalmazza, hogy rendkívüli létszámú migráns érkezése esetén ne csak Olaszország és Málta nyissa meg kikötőit, hanem körforgásszerűen több másik ország, köztük Németország, Spanyolország és Franciaország is.

Macron Rómában tárgyalt

A francia államfő szerdán Rómában tárgyalt a kötelező elosztási mechanizmusról Giuseppe Conte olasz miniszterelnökkel.

„Létfontosságú Európa számára, hogy változtasson eddigi politikáján, beépítse a szerkezeti működésébe a migránsok szétosztását és ne vészmegoldásokat találjon ki minden egyes esetben” – fogalmazott a találkozó után az olasz kormányfő.

Az elképzelést életképesnek és alkalmazhatónak tartja Emmanuel Macron is.

„Meggyőződésem hogy megegyezünk majd az automatikus európai mechanizmusban, aminek lényege, hogy az Európai Bizottság felügyelete mellett a migránsokat szétosztanánk” – mondta a francia államfő.

Csütörtökön a spanyol belügyminiszter és a német államfő is az olasz fővárosba utazott. Frank-Walter Steinmeier Sergio Mattarella elnökkel és Giuseppe Conte miniszterelnökkel is egyeztetett. A találkozón a bevándorlásról is szó esett – közölte az M1 Híradója.

Saját pártja támadja a német belügyminisztert a migrációs paktum miatt

Ahogy az várható volt, újabb vitát okoz Németországban, hogy a Merkel-kormány az Olaszországba érkező illegális bevándorlók 25 százalékát, vagyis minden negyedik embert átvenne. Ugyanattól tartanak sokan a németek közül, amire a magyar kormány és például az M1-nek nyilatkozó szakértők is gyakran felhívják a figyelmet: a kikötők megnyitása és a német-francia befogadás miatt egyre többen indulhatnak útnak. Látszólag a német belügyminiszter és Merkel ezt nem így látja, vagy nem zavarja őket – hangzott el az M1-en.

Horst Seehofer (Fotó: EPA/CLEMENS BILAN)

„Az új olasz kormány hivatalba lépése lehetőséget kínál a migrációs politika továbbfejlesztésére” – így értékelte a német belügyminiszter a jövő héten megkötendő migrációs paktumot berlini sajtótájékoztatóján. „Az új olasz kormánnyal nagyszerű lehetőséget kapott Európa, hogy megoldást dolgozzon ki a migráció kérdésének kezelésére. Súlyos hiba lenne, ha Németország nem ragadná meg az alkalmat” – hangsúlyozta Horst Seehofer.

A politikus egyúttal láthatóan

feldúltan utasította vissza a kritikákat,

és hihetetlennek nevezte, hogy belügyminiszterként magyarázkodnia kell, amiért, mint fogalmazott, a vízbefulladástól ment meg embereket.

Horst Seehofert ugyanis nem sokkal korábban saját párttársai is hevesen támadták a migránsok befogadásáról szóló terv miatt – erről számolt be a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A lap szerint a bajor Keresztényszociális Unió hétközi tanácskozásán a párt egyik meghatározó parlamenti képviselője úgy fogalmazott: nem előrelátó politika ismeretlen számú migráns befogadására ígéretet tenni. Miközben Németországba évek óta több menedékkérő érkezik, mint Olaszországba – hangsúlyozta Andrea Lindholz.

Hasonló kritikákat fogalmazott meg a testvérpárt

A Földközi-tengerről partra szállított migránsok befogadásáról hasonló kritikát fogalmazott meg a testvérpárt, a Kereszténydemokrata Unió több képviselője is. Philipp Amthor például úgy fogalmazott: a humanitárius vészhelyzetek megoldására szolgáló mechanizmus nem lehet ugródeszka a Németországba irányuló migrációhoz.

A képviselő szerint ugyanis a megállapodás miatt előfordulhat, hogy

még többen vágnak neki a tengeri útnak.

A politikus ugyanakkor helyesnek nevezte, hogy újraindul a migránsok szétosztásáról folytatott európai vita.

(Fotó: MTI/AP/Renata Brito)

A kötelező kvóták melletti kiállás mostanra láthatóan ismét hivatalos berlini álláspontnak tekinthető. A római látogatáson tartózkodó német elnök az olasz államfővel és a miniszterelnökkel találkozva az mondta: Európának kötelessége, hogy segítséget nyújtson Olaszországnak a migránsok elosztásával. „Nem hagyhatjuk egyedül Rómát ezzel a feladattal” – fogalmazott Frank-Walter Steinmeier.

Németországban azonban sokan attól félnek, hogy a paktum miatt megismétlődnek a migrációs válság csúcspontján tapasztalt jelenetek. Akkor, 2015-ben több mint 1 millió, Európán kívülről származó bevándorló érkezett az országba.

Heves reakciókat váltott ki a paktum Ausztriában is

A migránsok befogadásáról szóló paktum heves reakciókat váltott ki Ausztriában is, ahol a jövő hét végén tartanak előrehozott választásokat. A kancellárjelöltek szerdai vitáján a Szabadságpárt vezetője felelőtlennek nevezte a lépést. „Kitártuk az ajtót Olaszországban, és ezt a jövő hónapra fel is fogjuk ismerni” – mondta Norbert Hofer.

Előzőleg az Osztrák Néppárt elnöke is az Európai Unió külső határainak védelmét követelte az új Európai Bizottságtól. Sebastian Kurz úgy fogalmazott: különösen fontos, hogy végre tisztességesen védjük a külső határokat és végleg megállítsuk az Európai Unióba irányuló illegális migrációt. A volt kancellár szerint mielőbb tízezerre kell növelni a Frontex, vagyis az EU határ- és partvédelmi ügynökségének létszámát.

Eközben Alsó-Ausztria tartományi tanácsa már

vészforgatókönyvet is kidolgozott

arra az esetre, ha újraindulna a migránsáradat. A terv akkor lépne életbe, ha a jelenleg havi ezer körüli menedékkérelem szám megduplázódna. Ebben az esetben a tartomány vezetése mellett a segélyszervezeteknek és az NGO-knak is részt kellene venniük a migránsok elhelyezésében – közölte az M1 Híradója.