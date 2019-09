Szakértő: A Salvini nélküli új olasz kormány máris elvenné az uniós forrásokat a migránsokat át nem vevő tagállamoktól

Bár a Matteo Salvini részvétele nélkül létrejött új, baloldali olasz kormány csak néhány napja van hivatalban, máris előkerült az a retorika, hogy el kell venni az uniós forrásokat a migránsokat át nem vevő EU-tagállamoktól – mondta Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője szombaton az M1-en.

Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a baloldali Demokrata Párt (PD) által alakított, ismét Giuseppe Conte vezette kormány kedden kezdhette meg munkáját, miután az olasz törvényhozás felsőháza bizalmat szavazott neki. Conte 2018 júniusa óta vezette előző kormányát, amelyet az M5S és a Salvini vezette Liga koalíciója alkotott.



A két párt szövetsége azt követően bomlott fel, hogy Salvini az előrehozott választások és a kormányfői tisztség elnyerésének reményében augusztus 20-án felmondta a kormányzati együttműködést.

Párkányi Eszter rámutatott, hogy bár az új olasz kormány csak néhány napja van hivatalban, máris előkerült az a retorika, miszerint el kell venni az uniós forrásokat azoktól a tagállamoktól, amelyek nem vesznek át migránsokat Olaszországtól. Hozzátette, volt már olyan olasz miniszterelnök – a PD egykori vezetője, Matteo Renzi személyében –, aki ezt hangoztatta, de ő már nincs hatalmon.

Az uniós források nem könyöradományok, az országok jogosan jutnak hozzájuk, jogosan hívhatják le őket. „Tehát butaság ezzel fenyegetni” – hangoztatta Párkányi Eszter.

Az elemző beszélt arról is, hogy ha most tartanának választásokat Olaszországban, akkor a Liga nagy valószínűséggel nyerne. „Csak ki kell várni. Szerintem most előmelegítik neki a széket, és nem hiszem, hogy ez a kormánykoalíció sokáig fenn tud majd maradni” – fogalmazott.