Európai politikusok támadják a migrációval foglalkozó biztosi posztot

Kirobbant a kultúrharc az Európai Unióban – a baloldali, liberális oldal, sőt több néppárti politikus is felháborodott azon, hogy Ursula von der Leyen az egyik biztosnak az „európai életmód védelme” nevű tárcát adta, részben ide tartozik majd a bevándorlás kezelése is. A bírálóknak már az elnevezéssel is baja van, szélsőjobboldalinak tartják – közölte az M1 Híradója.