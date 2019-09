Trump kérésére lemondott a nemzetbiztonsági tanácsadója

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump elbocsátotta John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadót – írta a BBC.

„Tegnap este értesítettem John Boltont, hogy a Fehér Házban már nincs szüksége szolgálataira. Sok javaslatával nem értettem egyet, ahogy mások sem, ezért megkértem őt, hogy adja be lemondását” – közölte Twitter bejegyzésében az amerikai elnök.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. szeptember 10.