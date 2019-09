Nyilvánosságra hozta azok névsorát az Európai Bizottság új elnöke, akikkel a jövőben együtt szeretne dolgozni. Nyolc alelnököt és tizennyolc uniós biztost nevezett meg. Trócsányi Lászlónak az unió bővítési és szomszédságpolitikai ügyeit szánja Ursula Von der Leyen, ami találkozott a magyar elképzeléssel. A megválasztott bizottsági elnök azt mondta, azért döntött Trócsányi mellett, mert úgy látja, Magyarország számára fontos a Nyugat-Balkán integrációja és világos céljai vannak.

Ursula von der Leyen Trócsányi Lászlónak címzett levelében azt ismerteti, hogyan is tervezi megszervezni a testület munkáját. A hatoldalas dokumentumban leírja, egyes jogköreit átruházza nyolc alelnökre, akik majd egy-egy nagyobb terület munkáját fogják koordinálni, szoros együttműködésben az azokért felelős biztosokkal, illetve a testület főtitkárával, és mindegyik biztos tagja lesz legalább egy ilyen csoportnak.

Ezt követően kitért a Trócsányinak szánt portfólióra, kulcsfontosságúnak nevezve, hogy „stabil, biztonságos és virágzó” országok vegyék körbe az Európai Uniót, ezért aktívan jelen kell lenni az érintett régiókban. Leszögezte, hogy

hiteles EU-s perspektívát kell nyújtani a Nyugat-Balkán számára,

ez különösen fontos most, amikor a térségben jelentősen megerősödött a külső befolyás. Többek között a korrupcióellenes küzdelem és a jószomszédi viszony kialakítását is szorgalmazta az új bizottsági elnök levelében.

Nem okozott nagy meglepetést a névsor

Aki figyelemmel kísérte az európai parlamenti választások utáni időszakot, annak nem okozott nagy meglepetést az új elnök által kihirdetett névsor – fogalmazott Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában. A kulcsfontosságú pozíciókat azok kapták meg, akikre mindenki számított, így a legkiegyensúlyozottabb Európai Bizottság lehet a mostani – hangsúlyozta.

Mint mondta, az arányok is megfelelők, tizennégy férfi és tizenhárom nő foglal helyet, és a földrajzi elhelyezkedések szempontjából is egy jó felállás alakult ki. Szerinte azok a pozíciók, amelyek egy kicsit fölötte vannak az átlagos biztosoknak, jó kezekbe kerültek, és egy erős bizottság képét vizionálják.

Mindenkinek jó pozíciókat próbált kiosztani von der Leyen

Ursula von der Leyen személyében egy nagyon kompromisszumképes elnökről van szó, és a portfóliók kiosztásánál is mindenkinek megpróbált kedvezni – erről beszélt Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője. Nyolc alelnököt nevezett ki, amely eddig rekordnak számít az Európai Bizottság történetében. Szerinte ez is azt mutatja, hogy mindenkinek jó pozíciókat próbál kiosztani, és igyekszik mindenki kedvére tenni.

Kiemelte, az elmúlt tizenöt évből

Magyarország most kapta meg az eddigi legfontosabb portfóliót.

Ha a meghallgatások is rendben zajlanak majd, akkor Trócsányi László lehet az unió bővítési és szomszédságpolitikai biztosa. A pozíció abból a szempontból is fontos, hogy a régiót is erősíti, ugyanis, ha a balkáni országoknak sikerül az unióhoz való csatlakozás, akkor Magyarország még erősebb lehet Közép-Európában.

A képviselők függetlenek lesznek

Gálik Zoltán emlékeztetett, a bizottság a szerződések őre, az Európai Unióban az a kezdeményező intézmény, amely a jogszabályok kiindulópontját jelenti a döntéshozatali folyamatban. A bizottság csak addig tartalmaz nemzetállami, vagy tagállami képviselőket, ameddig meg nem kezdi a működését. A képviselők ez után függetlenek lesznek munkájukban a saját országuktól.

Szerinte itt elsősorban a rátermettség, a szakmai tapasztalat és a hozzáértés számít egy-egy ilyen pozíció betöltésénél. A bizottságot az Európai Parlamentnek is el kell fogadnia, illetve a meghallgatásoknak is mind rendben kell lebonyolódnia. Megjegyezte, ezek mindig nagyon nehezek,

akár el is bukhatnak a jelöltek.

Párkányi Eszter felidézte, hogy Trócsányi László portfólióját eddig az osztrák Johannes Hahn tartotta kézben. Szerinte a politikusnak azért volt nehéz dolga ezzel a pozícióval, mert az akkori Jean-Claude Juncker vezette bizottság közölte, az ő elnökségük alatt nem kívánnak bővíteni az Európai Unió tagságán, előtte az EU válságait kell megoldani.

Trócsányi folytathatja majd a csatlakozási folyamatokat

Ugyanakkor azért némi előrelépés történt a kérdésben, például Albániával és Észak-Macedóniával szemben. Johannes Hahnnak szerepe volt abban, hogy a görögök és a macedónok között zajló névvita megoldódjon. Ez Magyarország és a magyar biztos számára azt jelentheti majd, hogy folytassa a további csatlakozási fejezetek megnyitását.