Dancila nem engedi, hogy ellehetetlenítsék a munkáját

A román kormány folytatja tevékenységét, sikerült megtalálni a módját annak, hogy működése ne bénuljon meg, miután Klaus Iohannis román elnök megtagadta új miniszterek kinevezését – közölte hétfőn Viorica Dancila miniszterelnök.

A kormányfő a hétfői kormányülés előtt nyilatkozott, amely az első volt azt követően, hogy augusztus végén a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) kilépett a kormánykoalícióból, és így jelenleg a Szociáldemokrata Párt (PSD) egyedül kormányoz.

Dancila közölte: annak érdekében hogy elkerüljék a kormány működésének megbénulását, elfogadnak egy kormányhatározatot, amelynek értelmében nem a parlamenti kapcsolatokért felelős miniszter, hanem a kabinet üléseinek előkészítésében és a kormányzati háttérmunkában jelentős szerepet játszó kormányfőtitkárság láttamozza az elfogadni tervezett sürgősségi kormányrendeleteket. Egyebek mellett a parlamenti kapcsolatokért felelős miniszteri tisztség jelenleg betöltetlen, miután az ALDE három minisztere lemondott.

Klaus Iohannis a múlt héten leszögezte: nem hajlandó kinevezni a Dancila által javasolt ideiglenes minisztereket. Három kormánytagnak 45 napig ideiglenesen az ALDE miniszterei által üresen hagyott miniszteri posztokat kellett volna átvennie. Dancila bírálta Iohannist, azt állította, az elnök mindent elkövet, hogy a kormány munkáját akadályozza.

A miniszterelnök – aki egyben a PSD elnöke – hétfőn arról is nyilatkozott, hogy fontolgatják a kormányátalakítás lehetőségét, és azt is, hogy parlamenti szavazásra viszik a megváltozott összetételű kabinetet, bizonyítandó, hogy a Dancila-kormánynak továbbra is parlamenti többsége van.

Hétfőn az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) tárgyalásokat folytatott a Victor Ponta vezette Pro Románia párttal, hogy ez a politikai erő is támogassa az ellenzék által benyújtani tervezett bizalmatlansági indítványt. Az ellenzék még nem döntötte el, mikor teszi meg ezt a lépést. Ludovic Orban, a PNL elnöke korábban annyit mondott, hogy akkor terjesztik be a parlamentben az indítványt, amikor bizonyosak abban, hogy rendelkeznek elegendő szavazattal a kormánybuktatáshoz.