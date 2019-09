Megtámadták az orosz választási bizottság elnökét

Elektromos sokkolóval támadta meg Ella Pamfilovát, az orosz Központi Választási Bizottság elnökét Moszkva környéki otthonában egy maszkot viselő behatoló – közölte pénteken az orosz belügyminisztérium.

Az éjszakai támadás ismeretlen elkövetője az ablakon át jutott be a ház teraszára, a sokkolóval többször is megütötte Pamfilovát, majd elmenekült a helyszínről. A tisztségviselő jól van, és pénteken részt vett egy moszkvai nemzetközi konferencián. A választási bizottság közleménye szerint a házból semmi sem tűnt el.

A rendőrség rablás címén indított eljárást. Azt is vizsgálják hogy a bűncselekménynek köze lehet-e a küszöbönálló választásokhoz.

Vasárnap 18 orosz régió vezetőjét, 13 regionális törvényhozás képviselőit, 22 adminisztratív központ önkormányzati képviselőit és 3 ilyen központ vezetőjét választják meg. Emellett a parlamenti alsóház négy egyéni választókörzetében tartanak pótválasztást, és mintegy ötven referendumot is megrendeznek.

A legélesebb politikai küzdelem a 45 tagú moszkvai képviselő-testület megválasztása körül bontakozott ki azt követően, hogy az illetékes választási testületek elutasították 57 jelöltaspiráns bejegyzését. A parlamenten kívüli ellenzék képviselői közül csak egynek sikerült bíróságon megfellebbeznie a kizárását, a választáson így 228 jelölt indulhat.

A hatóságok a független és ellenzéki tüntetőknek a választásból való kizárását a támogató aláírások egy részének meghamisításával és formai okokkal magyarázták, az érintettek szerint viszont a Kreml akaratából fosztották meg őket a politikai megméretés lehetőségétől.

Az érintettek július óta rendszeresen utcai tiltakozásokat tartottak a hétvégeken, amelyek többségét a városi hatóságok nem engedélyezték.

A tüntetések részvevői ellen a rendvédelmi szervek keményen léptek fel, és összesen több mint 1700 embert állítottak elő. A bíróságok több tucat szervezőt elzárásra, több százat pedig pénzbírságra ítéltek. 9 ember ellen tömeges rendbontás címén bűnvádi eljárás zajlik.

Az elmúlt napokban négy embert ítéltek el 2 – 3 és fél év közötti szabadságvesztésre, hivatalos személy elleni erőszak címén, egy embert négy évre küldtek rács mögé a nyilvános rendezvények szervezésére vonatkozó szabályok sorozatos megsértésére hivatkozva, egy blogger pedig öt évet kapott, amiért a bíróság szerint a rohamrendőrök gyerekei elleni erőszakra buzdított.

A rendőrök csütörtök éjjel átkutatták az Alekszej Navalnij alapította Korrupció Elleni Küzdelem Alapítványa moszkvai irodáját és a Navalnij Live YouTube-csatorna stúdióját. A politikus azt mondta, az akció célja az volt, hogy megzavarják az “okos szavazásról” tartott eligazítását.

Navalnij pártalapítási kísérleteit többször megakadályozták, alapítványa ellen vizsgálat folyik, követőit pedig kizárták a moszkvai képviselő-testület megválasztásából.

A politikus most azt kezdeményezte, hogy a választók az „okos választás” eszközével élve a kormányzó Egységes Oroszország párt jelöltje elleni legesélyesebb politikusra szavazzanak kerületeikben. Ezek többnyire egyébként kommunista jelöltek; a várhatóan alacsony részvételi arány miatt az ellenzéki szavazatok a javukra billenthetik a mérleg nyelvét.

Az Egységes Oroszország megcsappant népszerűsége miatt jelöltjei gyakran függetlenként indulnak. Így tesz a Szentpétervár kormányzói címének magtartásáért rajthoz álló Alekszandr Beglov is, aki most megbízottként tölti be ezt a posztot. De emlékezetes, hogy ezen taktika mellett döntött a tavaly újraválasztott Vlagyimir Putyin orosz elnök is.