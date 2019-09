Megnyitná a migránsok előtt az Európába vezető utat a török elnök

Egyre nagyobb a feszültség Szerbia és Horvátország között a migránsok miatt. Belgrád szerint a horvát hatóságok törvénytelenül toloncolják vissza hozzájuk az illegális bevándorlókat, amit Zágráb tagad. Közben a boszniai Bihácson megint egy olyan videó készült, amelyen az látszik, hogy migránsok balhéznak az utcán. És jöhet az utánpótlás is, csütörtökön fenyegette meg az uniót a török elnök, hogy ha nem kap pénzt, egymillió migráns előtt nyitja meg a határokat – hangzott el az M1-en.

Görögországba tartó migránsokat tartóztatott fel a múlt héten a török parti őrség. Eleget téve az Európai Unióval kötött megállapodásnak, a török hatóságok megakadályozták, hogy

körülbelül 600 migráns kikössön Leszbosz szigetén,

és visszavitték őket Törökországba.

Erdogan egymillió szíriai menekültet telepítene vissza Szíriába

Recep Tayyip Erdogan török elnök egy ankarai rendezvényen azonban most azzal fenyegette meg a nemzetközi közösséget, hogy ez nem maradhat örökre így. Bejelentette: egymillió szíriai menekültet telepítene vissza a Szíria északi részén létrehozandó biztonsági övezetbe, de ha nem kap ehhez megfelelő segítséget az Európai Uniótól, megnyitja az utat a migránsok előtt Európa felé.

„Vagy ez lesz, vagy elnézést, de megnyitjuk a kapukat. Vagy megkapjuk a támogatást, vagy sajnáljuk, de nem tudjuk egyedül viselni ezt a terhet” – mondta a török államfő, emlékeztetve arra, hogy az országban négymillió menekült él.

A balkáni országokon azonban már így is nagy a nyomás a migránsok miatt. Idén

34 ezer illegális bevándorló érkezett Görögországba,

a befogadóközpontok megteltek, Athén nem tud mit kezdeni ennyi emberrel. És egyre többen indulnak el innen a balkáni útvonalon, főleg Bosznián és Horvátországon keresztül Nyugat-Európába.

Ezrek torlódtak fel Boszniában

Boszniában sokak szerint már most is elviselhetetlen a helyzet, miután itt is ezrek torlódtak fel, akik nem tudnak átjutni a horvát határon. Egy bihácsi lakótelepen készült felvételen az látszik, ahogy egy migránscsoport tagjai először hangos szóváltásba keveredtek egymással, majd egy férfit többen üldözőbe vettek. Amikor utolérték leteperték és megrugdosták. Sok helybéli emiatt már ki sem mer menni az utcára éjszaka.

A Közel-Keletről és Ázsiából érkező migránsok miatt egyre feszültebb Horvátország és Szerbia amúgy sem felhőtlen viszonya. Belgrád ugyanis nehezményezi, hogy a horvát hatóságok törvénytelenül toloncolják vissza hozzájuk a migránsokat.

„Illegálisan visszahozzák őket a határra és átlökik őket Szerbiába” – fogalmazott egy civil szervezet vezetője. Zágráb ezt tagadja, mint ahogy azt is, hogy erőszakot alkalmaznának a migránsokkal szemben.

Magyarországra is folyamatosan próbálnak bejutni az illegális bevándorlók, akik a balkáni útvonalon érkeznek. Idén eddig már

több mint hétezren kísérelték meg az átjutást a határon,

a magyar kormány ezért csütörtökön úgy döntött, hogy az ország biztonsága érdekében fél évvel meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A kabinet szerint a kerítés és a határvédelem nélkül Magyarország ismét a bevándorlás egyik főútvonala lenne, ahogy a 2015-ös migránsválság idején volt – közölte az M1 Híradója.

Gyülekező illegális menekültek sátortábora az észak-görögországi Szalonikitől nyugatra (Fotó: MTI/EPA-ANP/Szotirisz Barbaroszuszisz)

Pénzbüntetést kap az Eleonore kapitánya

Olaszországban háromszázezer euróra, azaz csaknem 99 millió forintra büntették az Eleonore nevű civil hajó német kapitányát.

A hajó hétfőn, az olasz hatóságok tilalma ellenére kötött ki a szicíliai Pozzallóban mintegy száz migránssal a fedélzetén. A hajót az olasz hatóságok lefoglalták. A büntetés ellen fellebbezett az üzemeltető civil szervezet, mert szerintük a kapitány kényszerhelyzetben volt, amikor a kikötés mellett döntött.

Elemzők szerint a szigorú olasz migrációs politika enyhülését jelezheti a bírság összege, ugyanis a Matteo Salvini-féle jogszabály szerint

egymillió eurót

kellett volna kiszabni a kapitányra a kikötési tilalom megszegése miatt – közölte az M1 Híradója.