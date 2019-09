Fidesz-KDNP: Lehangoló Gyurcsányék áskálódása az Európai Parlamentben

Annyira lehangoló Gyurcsányék áskálódása az Európai Parlamentben. Egyszerűen képtelenek megemészteni a magyar emberek döntését és szembe mennek az európai parlamenti választás eredményével, ahol a DK leszerepelt, a Fidesz-KDNP pedig elsöprő győzelmet aratott – olvasható a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának közleményében.

Gyurcsányék azzal, hogy az európai parlamenti bizottságokban a magyar kormánypárti európai parlamenti képviselők ellen áskálódnak, meg akarják változtatni a magyar emberek akaratát és a választások eredményét – írták.

A bevándorláspárti Soros-hálózattal együtt azért akarják megakadályozni a fideszes képviselők kinevezését, mert így akarják elhallgattatni a magyar emberek hangját az új Európai Parlamentben, és az olyan bizottságokban, mint a LIBE, ami eddig a bevándorláspárti javaslatok első számú előkészítője volt.

Más bizottságokban is meg akarták akadályozni képviselőink (Gál Kinga és Deutsch Tamás) alelnöki kinevezését, és azt is meg akarták akadályozni, hogy Járóka Lívia az EP alelnöke legyen, de áskálódásuk kudarcot vallott. A Fidesz-KDNP továbbra is kiáll a magyar emberek érdekei mellett és valamennyi, a magyar emberek támogatása révén nekünk járó helyért meg fogunk küzdeni – közölte a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.