Várhatóan ki fognak újulni az Öt Csillag és a Demokrata Párt közti ellentétek

Választás nélkül hatalomra került a baloldal Olaszországban. Az államfő az eddigi miniszterelnöknek, Giuseppe Conténak adott megbízást a kormányalakításra, ám ezúttal nem a bevándorlásellenes, Salvini-féle Ligával, hanem a baloldali Demokrata Párttal köt koalíciót a Contét jelölő Öt Csillag Mozgalom. A két párt politikusai eddig ki nem állhatták egymást, most mégis összefognak, és így kijátszották a hatalomból Salvinit. Az M1 Híradója szerint magyar szempontból is fontos lehet, hogy baloldali fordulat jöhet az olasz bevándorláspolitikában, újra megnyithatják a kikötőket. Szakértők szerint az új kormánykoalíció bukásra van ítélve.

Sergio Mattarella olasz államfő csütörtök délelőtt fél 10-kor fogadta Giuseppe Conte ügyvezető kormányfőt. Az Öt Csillag Mozgalom miniszterelnök-jelöltje a kormányalakítási megbízását ment átvenni a Quirinale elnöki palotába, ahol az elnök előző nap minden párt vezetőjével konzultált.

„Már ma megkezdem a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal, és e tárgyalások után dolgozom ki a programot azokkal a politikai erőkkel, amelyek támogatják az elképzeléseinket” – mondta a régi-új kormányfő.

Nem ezt akarták?

Az új kormányalakításra azért volt szükség, mert a múlt héten összeomlott az eddigi koalíciós kormány a Matteo Salvini belügyminiszter vezette Liga kilépése miatt. Salviniék helyett egy másik párttal, a Demokrata Párttal kötött szövetséget az Öt csillag Mozgalom, bár eddig ádáz ellenfelek voltak a politikai életben – emlékeztetett az M1 Híradója.

Salvini szerint most 60 millió olasz esett túszul 100 parlamenti képviselőnek, akik

félnek a megmérettetéstől és görcsösen ragaszkodnak a bársonyszékeikhez.

A legutóbbi európai parlamenti választáson a Liga kapta a legtöbb szavazatot, így vezetőjük nem alaptalanul sürgetett előrehozott választásokat.

A bevándorlás korlátozására törekvő intézkedéseiről híressé vált belügyminiszter távozásával várhatóan most több, az illegális migrációval kapcsolatos szabályozás eltörlésére is számítani lehet, egyebek mellett újból megnyílhatnak a kikötők a bevándorlókat szállító, és az embercsempészekkel együttműködő NGO-hajók előtt. Salvini szerint az olaszok nem ezt akarják, ezért ő nem jósol hosszú életet a most alakuló olasz kormánynak.

Túl nagyok a különbségek

Federigo Argentieri olasz történészprofesszor, a magyar és kelet-európai történelem szakértője szerint hiába akarják elkerülni a választásokat, az Öt Csillag és a Demokrata Párt most születendő kormánya bukásra van ítélve.

Az egyetemi professzor szerint az Öt Csillagnak mindegy volt, kivel alakít ismét kormányt, mert nincsen meghatározott politikai identitása. A baloldali Demokrata Párt pedig azért vállalta a megmérettetést, hogy a következő hónapokban megpróbálja erősíteni támogatottságát. Argentieri úgy véli, jelenleg az egyetlen homogén politikai koalíciót Olaszországban a jobbközép, vagyis a Salvini vezette Liga képviseli.



Szomráky Béla Olaszország-szakértő úgy véli, az Öt Csillag és a Demokrata Párt közötti

ellentétek ki fognak újulni.

A célkitűzések gyakorlati megvalósításában közelebb volt egymáshoz az Öt Csillag és a Salvini vezette Liga, még akkor is, ha előbbi és a Demokrata Párt között léteznek közös ideológiai és kulturális gyökerek.

Ennek ellenére eddig sem tudtak közelebb kerülni egymáshoz, és jelenleg olyan témák vannak napirenden, melyekben egyáltalán nem értenek egyet. Ilyenek például, hogy folytatódjanak-e a nagyberuházások, legyen-e adóreform vagy hogy szükség van-e az igazságszolgáltatás reformjára. A Demokrata Párt ezeket mind támogatja, az Öt Csillag viszont inkább a környezetvédelmet vagy a korrupcióellenességet tartja fontosnak – emelte ki Szomráky Béla.



Egy a sok közül?

Az olasz belpolitikai stabilitás igencsak gyenge, tekintve, hogy a mostani lesz a 66. olasz kormány. Sokkal gyakrabban váltják egymást a kormányzatok Olaszországban, mint a stabilabb demokráciákban – mondta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

Mint felidézte: Magyarországon is volt már példa arra, hogy olyan személyeket jelöltek ki az ország vezetésére, akikre gyakorlatilag nem nem szavazott senki, idézte fel. Szerinte Olaszországban jelenleg

szétválik a politikai stabilitás és a demokratikus választói akarat iránti igény.

Matteo Salvinivel kapcsolatban azt mondta: a leköszönő belügyminiszternek hiába voltak olyan intézkedései, amelyeket az olasz emberek érdekében hozott meg, politikailag naiv, aminek most a következményeit viseli.

Giuseppe Conte néhány napot kapott az államfőtől arra, hogy összeállítsa kormánya névsorát.