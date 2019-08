Boris Johnson tűzön-vízen át ki akarja vinni országát az EU-ból

Leáll a brit parlament október közepéig. Boris Johnson miniszterelnök szerdán kérte ezt a királynőtől, aki rá is bólintott erre. Ez azt jelentheti, hogy a törvényhozás nem tud majd fellépni a miniszterelnök ellen, innen pedig egyenes út vezethet a megállapodás nélküli kilépéshez – hangzott el az M1 Ma este című műsorában.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Brit parlament/Jessica Taylor)

Egedy Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára elmondta, Boris Johnson ügyeset húzott tettével, hiszen ezzel a lépéssel nem ütközik semmilyen alkotmányos szabályba, viszont a brit szokásoktól teljesen eltért, mert egyáltalán nem szokták felfüggeszteni a parlamentet.

Azok, akiknek elegük van abból, hogy az ország tehetetlen és nem tudja véghez vinni a Brexitet, nagyon örülnek Johnson lépésének. Az ellenzék ellenben a demokrácia megsértéséről, sőt annak meggyalázásáról beszél.



Kedden az ellenzéki pártok megállapodtak abban, hogy első körben nem a bizalmatlansági indítványt fogják benyújtani Johnson ellen, amit eredetileg Jeremy Corbyn szeretett volna. Viszont ő ezzel meg akarta buktatni a kormányt és újat alakított volna, de ezt sem a liberális demokraták, sem pedig a Brexit ellenes konzervatívok nem támogatták, ezért hoztak döntést arról kedden, hogy előbb törvényhozási úton próbálják megakadályozni a megállapodás nélküli Brexitet.

A keddi döntést a szerdai események felülírták, így könnyen lehet, hogy mégis csak a bizalmatlansági indítvány eszközével fog élni az ellenzék. Boris Johnsonnak csak egy fős többsége van a parlamentben, ezért

van esély arra, hogy megbukjon a kormány.

Az indítványt – tekintve, hogy a parlamentben az elmúlt három évben semmit sem bírtak gyakorlatilag átvinni – nehéz lesz véghez vinni.

A parlament október 14-ig lesz felfüggesztve és mivel október 31. a Brexit határideje, így csak 17 napja marad a parlamentnek arra, hogy elkerülje a megállapodás nélküli kilépést.

Két és fél hét alatt szinte lehetetlen elfogadni egy törvényt. Többször el kell olvasni, a Lordok Házának is jóvá kell hagynia, ráadásul az elemzők is azt mondják, hogy ez túl kevés idő ahhoz, hogy Boris Johnsonra rá lehessen kényszeríteni azt, hogy újabb haladékot kérjen az Európai Uniótól, arról nem is beszélve, hogy ő ezt egyáltalán nem szeretné – fejezte be Egedy Gergely.

Csütörtökön a parlamenti szünet kihirdetésének másnapján Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője bírálta a parlament szerdán elfogadott kényszerszünetét, és Boris Johnson brit miniszterelnök szemére vetette, hogy a demokráciát akarja felszámolni a megállapodás nélküli Brexit kikényszerítésével.