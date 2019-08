Segítséget ígértek a G7-ek az amazonasi tűzvész által sújtott országoknak

Mielőbbi segítséget nyújtana az amazonasi tűzvész által sújtott országoknak a világ legfejlettebb államait tömörítő G7-es országcsoport, amelynek vezetői a franciaországi Biarritzban tanácskoznak. A csúcstalálkozóra az ENSZ főtitkárát és több afrikai állam vezetőjét is meghívták. A helyszínt hermetikusan lezárták, ám a legközelebbi városban szombat óta egymást érik a tiltakozó megmozdulások – hangzott el az M1-en.

Papírba csomagolt képekkel meneteltek vasárnap a tüntetők a franciaországi Bayonne utcáin, alig nyolc kilométerre a G7 csúcstalálkozó helyszínétől. Idén Franciaország látja el a világ hét legfejlettebb országát tömörítő csoport elnöki teendőit, így a tüntetők kihasználták az alkalmat, hogy a hazai viszonyok miatti elégedetlenségüknek is hangot adjanak.

G7-csúcstalálkozó Franciaországban (Fotó: MTI/EPA/Pool/Ian Langsdon)

Sokan egyetértenek az akcióval

Menetközben kiderült, mit rejt a csomagolás. A tüntetést szervező mozgalom tagjai az elmúlt napokban

125 franciaországi önkormányzati hivatalból

emelték el az Emmanuel Macron államfőt ábrázoló bekeretezett fényképeket. A képlopás miatt állítólag több tucatnyi aktivistának kell majd bíróság elé állnia, ám az akcióval sokan egyetértenek.

„Szimbolikus jelentőséggel bír, hogy eltávolítják a városházáról annak az politikusnak a fényképét, aki nem tartja be az ígéreteit” – mondta egy tanárnő.

Csatatérré változott Bayonne központja

A csúcstalálkozó elleni tiltakozások már előző nap elkezdődtek. Bayonne központja rövid időre csatatérré változott, amikor az antikapitalista tüntetők megpróbáltak áthatolni a rendőrségi kordonon. A tömegből kivált, több száz maszkos fiatal összecsapott a rendfenntartókkal, akik végül könnygázzal és vízágyúval oszlatták fel a demonstrációt.

Tüntetés a G7-csúcstalálkozó ellen Franciaországban (Fotó: MTI/AP/Emilio Morenatti)

Harminc kilométerrel odébb, a francia-spanyol határ mentén

csaknem tízezren vonultak fel békésen.

A fesztiválhangulatú rendezvényen, az antikapitalista és környezetvédő aktivistákkal együtt a franciaországi sárgamellényes tüntetők egy csoportja és a baszkföldi nacionalisták is végigsétáltak a kijelölt útvonalon.

Biarritzban megállt az élet

Biarritzban viszont megállt az élet, a turisták és a kereskedők kelletlenül vették tudomásul, hogy a népszerű üdülőhelyen egész utcákat zártak le. Az állam- és kormányfők biztonságára 13 ezer rendőr vigyáz, a találkozónak helyt adó luxusszálloda tetején mesterlövészek őrködnek.

A házigazda francia államfő már a tárgyalások megkezdése előtt jelezte, hogy

nem terveznek közös zárónyilatkozatot.

A csoportot ugyanis komoly nézeteltérések feszítik, elsősorban a kereskedelmi háborúk miatt. Az Egyesült Államok több európai állammal is vámvitába keveredett, ráadásul az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus is kockázatot jelent a fejlett államoknak.

Napirenden kívül tárgyaltak a tűzvészről

A hetek vasárnap napirenden kívül tárgyaltak az Amazonas medencéjében pusztító hatalmas tűzvészről.

„Mindenki egyetért abban, hogy a tűzvész által sújtott országoknak mielőbb segítenünk kell. Kolumbia épp ma reggel fordult a nemzetközi közösséghez. Sürgősen fel kell vennünk a kapcsolatot az Amazonas menti államokkal, hogy megbeszéljük a konkrét lehetőségeket a technikai és pénzügyi források biztosítására” – közölte a francia elnök, hozzátéve, hogy a G7-országok az elpusztult esőerdők újratelepítésében is segíteni szeretnének.

A csúcstalálkozó résztvevői kétoldalú megbeszéléseket is tartanak Biarritzban. Donald Trump amerikai elnök azt ígérte Boris Johnson brit kormányfőnek, hogy a Brexit után

egy éven belül az Egyesült Államok megköti a kereskedelmi egyezményt Nagy-Britanniával.

Japánnal viszont már a jövő hónapban véglegesítik a megállapodást.

„Már régóta dolgozunk az egyezményen, amely a mezőgazdaságra, e-kereskedelemre, és sok más mindenre kiterjed. Elvben már meg is egyeztünk” – jelentette be Donald Trump. Arra viszont nem kívánt reagálni, hogy a hírek szerint az iráni külügyminiszter is Biarritzban van.

Mohamed Javad Zarif gépe vasárnap délután, váratlanul landolt a francia város repülőterén. A politikus állítólag egyenesen a csúcstalálkozó helyszínére sietett, ahol francia kollégájával tárgyal, az amerikai delegációval nem találkozik. Biarritzban kiemelt témaként szerepel az iráni nukleráis fegyverkezés megakadályozása, ám a módszerekről vita van az Egyesült Államok és Európa között – közölte az M1 Híradója.