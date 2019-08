Tokió és Szöul folytatja a tárgyalásokat az egykori koreai kényszermunkások kárpótlásáról

Japán és Dél-Korea megállapodásra jutott abban, hogy párbeszédre van szükség az egykori koreai kényszermunkások kárpótlása miatti vita feloldására – közölte Kono Taro japán külügyminiszter szerdán Pekingben, ahol megbeszélést folytatott Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszterrel.

A japán diplomácia vezetője elmondta: a két ország egyetért abban, hogy meg kell oldani ezt a nézeteltérést, amely a Koreai-félsziget 1910 és 1945 közötti japán megszállásának keserű öröksége.

„Úgy gondolom, az a tény, hogy egyáltalán képesek voltunk tárgyalni az ügyről ebben a nehéz helyzetben, komoly előrelépést segíthet elő” – mondta Kono Taro újságírók előtt, hozzátéve, hogy szoros kapcsolatban akar maradni Szöullal a kérdésben, és folytatni akarja a párbeszédet.

A dél-koreai legfelsőbb bíróság tavaly októberben döntött úgy, hogy több japán vállalatnak kárpótlást kell fizetnie olyan egykori koreai munkásoknak, akiket a második világháború idején, a Japán által megszállt Koreában kényszermunkára fogtak.

Tokió élesen bírálta a döntést, és arra hivatkozott, hogy az ügyet lezárták a két ország között 1965-ben létrejött megállapodásban. A vita tavaly ősz óta a kereskedelmet is negatívan érinti, miután a felek kölcsönösen megszigorították az egymás felé irányuló export szabályozását.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség jelentése szerint Kang a szerdai találkozón szorgalmazta, hogy Japán lazítson az export szabályozásán. Aggodalmának adott hangot továbbá amiatt, hogy Japán – sajtójelentések és nemzetközi környezetvédő csoportok beszámolói szerint – szennyezett vizet tervez az óceánba ereszteni a fukusimai atomerőműből.

Szöul azt is jelezte szerdán, hogy megkettőzi egyes Japánból importált élelmiszerek sugárzási tesztelését, mert tart attól, hogy a fukusimai atomerőműben 2011-ben történt baleset miatt ma is sugárszennyezett ételek juthatnak be az országba.