Továbbra sem csillapodnak a kedélyek Hongkongban

Immár 10. hete tartanak a tüntetések Hongkongban, kezdetben a kiadatási törvény ellen, pénteken pedig már Peking ellen vonultak az emberek az utcákra. Ez a kínai vezetésnek egyre kevésbé tetszik, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a tüntetők egy része nem csak békés eszközöket használ.

A korábban brit gyarmat Hongkong 1997-ben tért vissza Kína uralma alá, „az egy ország, két rendszer” elve alapján viszont a terület nagyfokú önállóságot kapott. Független az igazságszolgáltatása, továbbá olyan szabadságjogokat élvez, amelyek Kína szárazföldi részén nincsenek. Honvédelmi és külügyi kérdésekben teljesen önállóan dönthet, továbbá a jogrendszere is független Pekingtől.

Kormányellenes hongkongi tüntetők (Fotó: MTI/EPA/Roman Pilipej)

ami az utcára vonulók szerint kiszolgáltatja a jogrendszert Pekingnek. A kiadatási törvény módosítása azt jelentené, hogy Hongkong olyan országok számára is kiadhatja a bűncselekmény elkövetésével vádolt személyeket, akikkel eddig nem volt kiadatási egyezménye a városállamnak. Kína zöld utat kaphatna, hogy kedve szerint büntethesse a politikai menekülteket, amit tetéz az is, hogy a kínai igazságszolgáltatást az ellenzők amúgy sem tartják átláthatónak.

Június 12-én kezdődtek a demonstrációk

A tervezett módosítás ellen június 12-én kezdődtek a demonstrációk, ezen a rendfenntartó szervek jogsértésre hivatkozva erőszakkal oszlatták fel a tüntetést, többeket előzetes letartóztatásba helyezve. A rendőrség ugyan cáfolja az erőszakkal kapcsolatos vádakat, az Amnesty International szerint azonban a június 12-i demonstráció során 14 esetben indokolatlanul tartóztattak le tüntetőket, és 72 ember sérült meg, köztük 21 rendőr.

De azóta sem csillapodtak a kedélyek Hongkongban, ismét demonstrálók ezrei vették birtokukba a városállam utcáit, körülvéve a helyi rendőr-kapitányságokat. A tüntetők több dolgot is követelnek: egyrészről a hongkongi kiadatási törvény végleges visszavonását, másrészről a korábbi megmozdulásokon tanúsított rendőri erőszak elkövetőinek felelősségre vonását.



Az ügy hátterében komoly politikai problémák rejlenek – jelentette ki Salát Gergely Kína-kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára az M1 Ma Este című műsorában. Úgy véli, „az egy ország, két rendszer” elve nem megbukott, hanem a két ország másképp értelmezi azt.

Szerinte Peking inkább az „egy ország” részét hangsúlyozza, a hongkongi tüntetők pedig a „két rendszer” elvét emelik ki, tehát ugyanazt a dolgot két oldalról próbálják szemlélni, amelyek egymásba ütköznek.

Elmondta, az alkotmány szerint a Kínai Népköztársaság egy kommunista diktatúra, amelyet a kínai kommunista párt irányít. Ebből fakadóan a bíróságok sem függetlenek. Ezzel szemben

amely a brit hagyományokhoz hasonlít. A kiadatási törvény módosításának értelmében akár politikai bűnökkel vádolt személyeket is ki lehetne adni Pekingnek, amely nagyon sok érdeket sértene, és félelmet gerjesztene az emberek körében – hívta fel a figyelmet.

A hírek szerint egy műholdfelvételen jól látszik, hogy a sencseni sportcsarnokban több száz katonai teherautó állomásozik. Az AP hírügynökség beszámolója alapján a járművek a kínai hadsereg járművei, és azért érkeztek a Hongkonggal határos Sencsenbe, hogy nyomást gyakoroljanak a demokráciapárti hongkongi tüntetőkre.

Katonai erőt csak végső soron vetne be Kína

A szakértő szerint arra, hogy Peking katonai erőt vessen be, csak akkor van esély, ha az események jelentős mértékben eszkalálódnak, hiszen azzal Kína is tisztában van, hogy ez rossz fényt vetne a kapcsolataira. Példaként említette Tajvant, amely már így is gyakorlatilag elidegenedő magatartást mutat, de ennek a növekedése biztosan nem érdeke sem Kínának, sem pedig Pekingnek.