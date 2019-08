Salvini célja, hogy bebizonyítsa, meg lehet állítani a migrációt

Az ENSZ, Brüsszel és a civil szerveztek is élesen bírálták Matteo Salvinit, miután tovább szigorította az olasz bevándorlási törvényeket. A belügyminiszter továbbra is kitart amellett, hogy az NGO-k csempészhajói nem szállíthatják Olaszországba az illegális bevándorlókat – hangzott el az M1 Unió28 című műsorában.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)

Több mint 500 illegális bevándorlóval a fedélzetén vesztegel az Open Arms és Ocean Viking Olaszország partjainál. Mindkét, civil szervezet által üzemeltetett hajónak megtiltották, hogy kikössön Olaszországban. Matteo Salvini tavaly nyári, belügyminiszteri kinevezése óta szigorú bevándorlási politikát folytat.

Az olasz parlament újabb csomagot fogadott el

Ennek keretében az olasz parlament a múlt héten egy újabb biztonsági csomagot fogadott el. Az augusztus elején életbe lépett jogszabály értelmében 150 000-től 1 millió euróig terjedő bírságot is kiszabhatnak azokra az NGO-hajókra, amelyek migránsokat szállítanak Olaszország partjaihoz.

Emellett pedig akár 10 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik azt a kapitányt, aki nem engedelmeskedik az olasz katonai hajóknak. A migránsokat szállító hajót az olasz hatóságok lefoglalhatják, és egy idő után állami tulajdonnak nyilváníthatják, az NGO-nak való visszaszolgáltatás helyett. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint

a civil szervezetek nem láthatnak el közfeladatot.

Nyilvánvalóan ennek is vannak jogszabályi keretei, hogy az ember szükséges lépéseket megtegyen, de szervezetten nem teheti senki, hogy naponta cirkál az autójával, és összegyűjti a sérülteket. Ez a mentők feladata – mondta ifj. Lomnici Zoltán.



A szigorítás nem érte felkészületlenül az NGO-kat

A legújabb szigorítás nem érte felkészületlenül a civil szervezeteket. Az Il Giornale olasz napilap arról számolt be, hogy a francia SOS Mediterranée nevű NGO névtelen támogatói segítségével 3,5 millió eurót – átszámítva megközelítőleg 1 milliárd forintot – különített el a bírságok kifizetésére.

Amikor egy olyan törvénymódosítás érkezik, hogy akár egymillió euróig is büntethetnek olyan hajókapitányt, illetve a hajó működtetőjét, aki migránsokat szállítana be Olaszországba, már felkészülten várják az ilyen törvénymódosítást. Ahogy hallottuk, egy francia szervezet már 3,5 millió eurót különített el erre a célra, tehát akár háromszor is bevállalnák, hogy meglépik ezt a lépést – közölte Palóc André, a Századvég elemzője.

Az új jogszabály megszavazása után az ENSZ élesen bírálta a szigorú migrációs politikát folytató Salvinit. A szervezet szerint ugyanis az emberéleteket mentő humanitárius szervezetek tagjait nem lehet bűnözőkként kezelni. Az Európai Bizottságnak is fenntartásai vannak a törvénnyel kapcsolatban. Pócza István úgy látja: az olasz belügyminiszter intézkedései a brüsszeli testület új vezetésének határvédelmi politikáját is meghatározhatja.

Matteo Salvini be akarja bizonyítani, hogy meg lehet állítani a migrációt

Matteo Salvini most az új európai uniós vezetésnek azt üzeni, hogy igenis meg lehet állítani a migrációt. Ha ez sikerül, akkor egy teljesen más ötéves időszak állhat majd az Európai Unió és az uniós vezetés előtt.

A civil szervezetek jogi eszközökkel is megpróbálnak visszavágni. Kijelentették, ha nem sikerül gyors megoldást találni a Földközi-tengeren kialakult helyzetre, személyi szabadság megsértéséért fogják beperelni Matteo Salvinit – mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Salvini pártja, a Liga szűk másfél év alatt a legerősebb erővé vált Olaszországban, amit szakértők szerint

a belügyminiszter szigorú migrációs politikájának köszönhet.

Az országban előre hozott választások lehetnek, miután Salvini felmondta a kormánykoalíciót.