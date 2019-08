Új belügyminisztert nevezett ki a lengyel államfő

Mariusz Kaminskit, a titkosszolgálatokat felügyelő minisztert nevezte ki szerdán új belügyminiszternek Andrzej Duda lengyel elnök, a poszt a korábbi tárcavezető házelnökké választása után üresedett meg.

Az 53 éves Kaminski a belügyi tárca irányítása mellett az október 13-án esedékes parlamenti választásig továbbra is felügyeli a titkosszolgálatokat. Lengyelországban a két tisztséget az előző kormány idején, 2013-2014-ben is egy személy töltötte be.

Az előző belügyminisztert, Elzbieta Witeket pénteken választották alsóházi elnökké a kormányzati repülőgépek használata kapcsán kirobbant sajtóbotrány miatt lemondott Marek Kuchcinski helyébe.

Andrzej Duda a beiktatási ünnepségen méltatta az új miniszter kormányzati tapasztalatát, kiemelte, hogy Kaminski 2006-ban megalapította, majd több éven át irányította a lengyel korrupcióellenes hivatalt (CBA).

Kaminski az 1989-es rendszerváltás előtti lengyel antikommunista ellenzékhez tartozott. 1997 óta több választási cikluson át parlamenti képviselőként dolgozott. A 2015-ös parlamenti választás előtt, márciusban háromévi börtönbüntetésre ítélték, és tíz évre eltiltották a közügyektől, a CBA által 2007-ben az egyik vizsgált korrupciós ügy kapcsán szervezett provokáció miatt. Andrzej Duda 2015 novemberében elnöki kegyelemben részesítette.