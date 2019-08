Államcsíny kísérletével is vádolják Almazbek Atambajev volt kirgiz elnököt

Kirgizisztánban államcsínyt kísérelt meg Almazbek Atambajev volt elnök – jelentette be kedden Biskekben a kirgiz állambiztonsági bizottság vezetője.

Orozbek Opumbajev, az állambiztonsági bizottság vezetőjének tájékoztatása szerint Atambajev a hatósági művelet idején nőket és gyerekeket is pajzsként használt fel védelmére. Arra készült, hogy a sebesült állampolgárokra hivatkozva puccsot hajtson végre az országban. Otkurbek Dzsamsitov kirgiz főügyész arról számolt be, hogy a korrupcióval és hatalmi visszaéléssel is vádolt Atambajev 120 vagyontárgyát lefoglalták.

A volt államfőt a kirgiz parlament június 27-én megfosztotta mentelmi jogától. A hatóságok egyebek között azzal vádolják, hogy korrupcióba keveredett a biskeki hőerőmű korszerűsítésével összefüggésben, törvénytelenül tett szert földtulajdonra, illetve hatalmával visszaélve bűnbandák vezetőinek nyújtott védelmet.

Háromszor beidézték

Korábban háromszor is beidézték, hogy tegyen tanúvallomást egy bűnöző, Aziz Batukajev törvényellenes szabadlábra helyezése ügyében. Ő azonban szándékosan figyelmen kívül hagyta az értesítéseket, és csak írásban volt hajlandó válaszolni a bíróságnak.

A kirgiz törvények értelmében, ha valaki háromszor nem tesz eleget annak, hogy személyesen megjelenjen a törvényszéken és tanúvallomást tegyen, a rendőrség kényszert alkalmazhat előállítása érdekében.

Atambejev megadta magát

Múlt szerdán a biztonsági erők kísérletet tettek Atambajev őrizetbe vételére a főváros, Biskek melletti Koj-Tas faluban található házában, de a volt elnök testőrei szembeszálltak a kommandósokkal, visszaverték a rohamukat, és hatot közülük túszul ejtettek. Az egykori államfő hívei barikádokat emeltek, és gumiabroncsokat égettek, hogy távol tartsák a biztonságiakat. Egy kommandós meghalt, és 52 ember megsebesült. A biztonságiak másnap nagyobb, többezres erővel indítottak újabb rohamot a ház ellen, ahol végül is Atambejev megadta magát.

A kirgiz nemzetbiztonsági tanács keddi közleménye szerint a kommandós az Atambajev házában talált fegyver lövedékétől halt meg. Az exelnök házában nagy mennyiségben bukkantak fegyverekre, köztük egy puskára. Atambajev beismerte, hogy ez utóbbiból hat lövést adott le.

A volt államfőt a bíróság döntése értelmében augusztus 26-áig vizsgálati fogságban tartják. Egyelőre csupán az Aziz Batukajev-üggyel kapcsolatban emeltek vádat ellene.