A Liga vált a legnagyobb erővé Olaszországban

Szűk másfél évig kormányzott Olaszországban az Öt Csillag Mozgalom és a Matteo Salvini vezette Liga. A tavaly márciusi választások után, a hosszú viták végére pontot téve alakítottak koalíciót. A bő egy évben Matteo Salvini belügyminiszterként bebizonyította, hogy a migrációt a tengeren is meg lehet állítani, és ezzel átrendezte az erőviszonyokat a kormányon belül.

Mára Matteo Salvini pártja, a Liga vált a legnagyobb erővé, az Öt Csillag Mozgalmat pedig már a baloldali szövetség is megelőzi. Így nem csoda, hogy Salvini borította a koalíciót, és előre hozott választásokat szeretne elérni Olaszországban. Így a Liga válna a kormány legnagyobb hatalmává, sőt

akár egyedül is kormányozhatna.

Matteo Salvininek és pártjának sikerült előnyt kovácsolni az olasz kormányon belül, amellyel Salvini egyrészt bebizonyította az országa iránti felelősségérzetét, rátermettségét és megbízhatóságát – fogalmazott Szabó Dávid, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Hozzátette, másrészt pedig a Liga sikeresen tematizálta azokat a témákat, amelyek az olasz választók körében népszerűek voltak.

Több kérdésben is eredményeket értek el

Mint mondta, ezekben a témákban, különösen a migráció kérdésében sikerült hatalmas eredményeket elérni. Ezzel szemben az Öt Csillag Mozgalomnak olyan portfóliók jutottak, amelyekben nehéz volt gyakorlati előrelépést mutatni. Megjegyezte, Matteo Salvini tartományi szinten is sorra nyerte a választásokat.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter, a Liga vezetője (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro)

Szerinte ez is azt vetítette előre, hogy egy ponton megszakad majd a nagykoalíció, ezért szeretne Salvini most előre hozott választásokat, hogy egy egységesebb és erősebb erő folytassa a kormányzást Olaszországban.

A Liga életében Salvini hozta el a megújulást

A Liga regionális pártként jött lére még a 80-as években – emlékeztetett Stefano Bottoni történész. A 90-es években egy erősen föderalista és szeparatista hangot ütött meg, és majd csak 2014–2015 hozta el az újítást a párt életében Matteo Salvini személyében. Az Északi Ligából jobboldali, nemzeti pártot faragott, és ráérzett arra, hogy a Dél-Olaszországban szerzett szavazatok sokkal labilisabbak, mint az északon szerzett voksok.

Elmondta, miközben Észak-Olaszországban a pártpolitikai preferenciák viszonylag stabilak akár évtizedeken keresztül is, addig délen négy–öt évenként teljesen átrajzolódik a térkép, és erre érzett rá most Matteo Salvini is.

Szerinte azonban kétséges, hogy lesznek-e választások októberben, mert a politikai válságon és a jogi vitákon túl Salvininek azzal is szembe kell néznie, hogy most

a Liga három „ágát” is össze kell tartania.

Az első a Liga hagyományos bázisaként számontartott északi országrész, amely a leggazdagabb olasz vidékek, mint például Lombardia vagy Piemont. A második Liga leginkább Közép-Olaszországot hódította meg, szavazóinak jelentős része volt baloldali szavazó. A harmadik csoport pedig a déli Liga, ahol olyan tényezők is szerepet kapnak, mint a szervezett bűnözés, valamint, hogy az egyes klánok kit támogatnak – sorolta.

Migrációs kérdésben nagy az egyetértés

Szabó Dávid ugyanakkor kiemelte, egy kérdésben azonban nagy az egyetértés, ez pedig a migráció ügye. Szerinte ez valóban megteremtheti a jövőben is a kohéziót a választók között. Úgy véli, ha a következő választáson sikerül Salvininek saját neve alatt kormányt alakítania, akkor ez a siker megteremheti az összetartozás-tudatot a választók körében, és egy nagy nemzeti, jobboldali, konzervatív párt jöhet létre.