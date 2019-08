Az izraeli választások befolyásolására készül Soros György lapértesülések szerint

Egy izraeli napilap szerint a milliárdos spekuláns arra készül, hogy egy etnikai párt támogatásával megossza a hagyományosan jobboldalra szavazó etióp kisebbséget. A rendkívül kiegyenlített pártversenyben már az alig 2 százalékot kitevő kisebbség szava is elég lehet Benjámin Netanjahú kormányfő újraválasztásának megakadályozásához. Soros nem először avatkozik be egy nemzeti választásba a neki szimpatikus politikai erők oldalán: hasonló történt Kanadában és Macedóniában is az elmúlt években – közölte az M1 Híradója.