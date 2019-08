Az észak-koreai rakétakísérlet nem csupán figyelmeztetés volt, ennél sokkal többről van szó

Figyelmeztetésnek szánta az utóbbi napok rakétakísérleteit Észak-Korea a phenjani vezetés hivatalos magyarázata szerint. Kedden két rakétát is kilőttek, amelyek végül a Japán-tengerbe csapódtak. Dél-Koreának és az Egyesült Államoknak akart így üzenni Kim Dzsongun, ugyanis zavarja, hogy közös hadgyakorlatot tart a két ország.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt első titkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke egy új típusú taktikai rakéta bemutatásán vett részt egy meg nem nevezett észak-koreai helyszínen (Fotó: MTI/EPA/KCNA)

A rakétakísérlet nem csupán figyelmeztetés volt, ennél ugyanis sokkal többről van szó – jelentette ki Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában. Emlékeztetett, korábban volt egy megállapodás, hogy Észak-Korea csökkenti a gyakorlatok számát és méretét is, ám Észak-Korea valószínűleg fenyegetve érzi magát, és azért zavarja a dél-koreai és amerikai közös hadgyakorlat, mert szerintük azt a célt szolgálják, hogyan lehet majd Észak-Koreát megtámadni, vagy egyfajta rendszerváltást kieszközölni – mondta.

Szimulációs gyakorlatok zajlanak

A kísérletek előzménye, hogy az Egyesült Államok és Dél-Korea hétfőn elkezdte egy tervezett közös hadgyakorlatát, amelyet „válságkezelési gyakorlatnak” neveznek, és amely jórészt számítógépes hálózatokon folyik. Kis-Benedek József elmondta, a hadgyakorlatokban körülbelül 2–3 ezer fő vesz részt, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem kis gyakorlatokról van szó.

Megjegyezte, a napokban zajló műveletek csak szimulációs gyakorlatok, nem jellemzi őket csapatmozgás, ugyanis számítógépek segítségével próbálják meg lemodellezni a kidolgozott elméleteket. Ez jelenti a felkészülést az őszi hadgyakorlatra, ahol az elméletek úgymond élesben kerülnek majd megvalósításra.

Úgy véli, Észak-Korea részéről is

komoly harci gyakorlatok zajlanak,

ezt mutatja az is, hogy az elmúlt két hétben négy gyakorlatot is végrehajtottak. Kiderült az is, hogy a legutolsó végrehajtott művelet során egy olyan új rakétát is alkalmaztak, amelyet korábban még nem.



A rakéta kifejezetten hasonlít az orosz Iszkander típusú rakétára, így a szakértő szerint az sem zárható ki, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun beszélt erről találkozójuk során. Annyi bizonyos, hogy a rakétát Észak-Korea nyugati részéről lőtték ki 250 kilométeres távolságba. Egy szigetet céloztak meg a Csendes-óceánon, amit el is találtak.

Kim Dzsongun elégedett a gyakorlatokkal

Kim Dzsongun elégedettségének adott hangot a rakétaműveletekkel kapcsolatban. Kis-Benedek József szerint ezek a rövid távolságú célokra felhasznált rakéták is jelenthetnek veszélyt, nem véletlenül aggasztják a műveletek Dél-Koreát.

Sajtóhírek szerint észak-koreai hackerek több mint kétmilliárd dollárt loptak el chilei és indiai bankok bitcoinrendszeréből, amelyet rakétavédelmi célokra fordítottak. A szakértő ezzel kapcsolatban elmondta, ez nem egy új dolog, erre már korábban is volt példa, sőt

Észak-Koreában ezt állami szinten csinálják.

Megjegyezte, az nem derült ki, hogy valóban sikerült-e ennyi pénzt ellopni, hiszen egy bank nem szívesen ismeri be, ha kibertámadás éri, mert az jelentős ügyfélvesztést eredményezhetne. Hangsúlyozta, az ilyen jellegű támadások ugyanakkor a szervezett bűnözés aktív részét képezik, amely ellen már az ENSZ is fellép.