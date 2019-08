Olaszország szigorította a migrációs törvényeket

Ahogy az várható volt, több fronton is támadják az olasz kormányt a héten elfogadott, szigorúbb bevándorlási szabályok miatt. Az ENSZ és Brüsszel is bírálta a módosításokat. A római kormány szerint viszont ideje véget vetni – ahogy fogalmaztak – a show-műsornak a Földközi-tengeren. A politikai viták árnyékában az embercsempészet továbbra is folytatódik. Újabb és újabb csempészhajók indulnak az afrikai partokhoz, hogy bevándorlókat hozzanak Európába – közölte az M1 Híradó.