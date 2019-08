Kifutott az egyik legnagyobb csempészhajó

Kezd nagyüzemivé válni a bevándorló taxiztatás a Földközi-tengeren. Ahogy tegnap is mondtuk az M1-en: egy német hajó, alighogy kirakott 40 bevándorlót Máltán, máris indult vissza Líbia felé. Franciaországból közben kifutott egy 70 méteres hajó. Egy olasz indulásra kész, egy spanyol arra vár, hogy átadja valakinek a korábban felvett bevándorlókat. És még sorolhatnánk. Ha így megy tovább, heti több ezer embert hozhatnak, kérdés meddig hagyják az uniós tagállamok – hangzott el az M1 Híradóban.

Európába igyekvő illegális bevándorlók érkeznek a dél-spanyolországi Almería kikötőjébe (Fotó: MTI/EPA/EFE/Carlos Barba)

Újból dél felé vettük az irányt, a líbiai partok és a mentési zóna irányába, hogy ott legyünk, ha ezen a veszélyes útvonalon emberek indulnak el a Földközi-tengeren – ezt az üzenetet küldte a német Alan Kurdi csempészhajó legénysége, miután Máltán vásárnap sikeresen partra szállítottak 40 illegális bevándorlót. A csapat egyik tagja arról is beszélt: nagyon motiváltak, ezért is indultak azonnal útnak.

Az Alan Kurdni elefántcsontparti és kameruni migránsokat vett fel

Az Alan Kurdi civil hajó szerdán a líbiai partoknál vett a fedélzetére elefántcsontparti és kameruni migránsokat. Öt napig vesztegeltek a tengeren, végül vasárnap – Németország kérésének eleget téve – Máltán köthettek ki. A szigetország miniszterelnöke azonban kiemelte: egyetlen bevándorló sem maradhat az országban.

A hajót működtető Sea-Eye a Twitteren azt írta, sokan

Németországban lelnek majd új otthonra.

Nem az Alan Kurdi az egyetlen, amely illegális bevándorlókat szállít Európába. Jelenleg legalább négy-öt szervezet hajói közelednek folyamatosan a Földközi-tengeren.

Az Open Arms már ötödik napja várakozik Lampedusa-nál, hogy 121 utasát partra tehesse.

Az olasz hatóságok azonban ezt a hajót sem engedik kikötni.

Az embercsempészek nem adják fel. A múlt éjjel az egyik legnagyobb civil hajó is kifutott a Földközi-tengerre. Az Ocean Viking-en legalább 300 migráns elfér. Egy 31 fős csapat dolgozik rajta, akik üzentek is Twitteren.

– Azért vagyunk itt, hogy tanúi legyünk és felhívjuk a világ figyelmét arra, ami itt történik. Rá szeretnénk mutatni arra is, hogy az emberek továbbra is menekülni fognak Líbiából és gyakorlatilag rajtunk kívül senki nincs, aki kimentené őket – fogalmazott az egyik önkéntes.



Líbiából 600 ezren jönnének még Európába

Líbiában mintegy 600 ezren várnak arra, hogy Európába jussanak. Szakértők arra hívták fel a figyelmet, jól látható, hogy a lélekvesztőkről általában, akkor érkezik a segélyhívás, amikor az NGO-k hajói elérik a mentési zónákat. Tehát: konkrét kapcsolatnak kell lennie az embercsempészek és a civil szervezetek között. Ők ráadásul általában pontosan tudják, hogy hol kell menteniük a migránsokat.

A Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese az M1-en beszélt arról, hogy amíg az uniós tagállamok mindig találnak megoldást az illegális bevándorlók befogadására és elosztására, addig NGO-k hajói továbbra is szállítani fogják a migránsokat az európai partokhoz.

– Értelemszerűen, ha ezt az egészet látják Líbia vagy akár Tunézia partjairól azok, akik útnak szeretnének indulni, és őket erről tájékoztatják az embercsempészek, akik szervezik ezeket az indulásokat sok pénzért, akkor ez egy önfenntartó rendszerré válik. Mindaddig, amíg minden láncszem és minden szereplő a helyén van, addig ezek az indulások várhatók lesznek a jövőben is – mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese.

Az Ocean Viking várhatóan szerdán érkezik majd meg a közép-mediterrán térségbe. Az olasz kormány azonban továbbra is kitart politikája mellett. Olaszország így zárva tartja kikötőit a migránsokat szállító hajók előtt – közölte az M1 Híradó.

Óriási az Ocean Viking

Az MTVA tudósítója elmondta, az NGO és a humanitárius szervezetek miután értesültek arról, hogy az SOS Mediterrán és az Orvosok Határok Nélkül civil szervezetek az Ocean Viking hajóval visszamennek a mediterrán térségbe sorra üdvözölték őket, és azt is elmondták, hogy az Ocean Viking méltó utódja a decemberben visszavont Aquarius-nak.

Az előző hajónak a napi üzemeltetési költsége 3,5 millió forint volt, az Ocean Vikingé 5 millió forint. A legénység számát és a hajó méretét tekintve is óriási az új szállítóeszköz, és érdekesség, hogy egy komplett orvosi rendelőt és betegszobákat is berendeztek benne, de visz magával négy motoros mentőcsónakos is. A hajón tartózkodik majd 9 matróz, több vízi mentésre kiképzett személy, orvosok és nővérek is.