A Demokraták az elnök retorikáját okolják a tömeggyilkosságokért

Amerikai demokrata párti politikusok vasárnapi tévényilatkozataikban Donald Trump elnök retorikáját okolták a lőfegyveres tömeggyilkosságokért, a Fehér Ház ügyvezető kabinetfőnöke azonban védelmébe vette az elnököt.

Demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok nem takarékoskodtak vasárnap az elnök hibáztatásával: Beto O’ Rourke texasi politikus „fehér fajgyűlölőnek” minősítette Trumpot, Julián Castro szerint az elnök retorikája okolható a minapi tragédiákért, Cory Booker pedig úgy véli, hogy Trumpot „különös felelősség” terheli a gyűlölet azon légköréért, amelyben ezeket a tömeggyilkosságokat elkövetik.

Az amerikai elnök vasárnap kijelentette hogy az Egyesült Államokban „nincs helye a gyűlöletnek”. Ez volt az első nyilvános megszólalása a minapi két tömeggyilkosság óta, amely szombaton a texasi El Pasóban, illetve vasárnapra virradóan az ohiói Daytonban történt.

Mick Mulvaney, a Fehér Ház ügyvezető kabinetfőnöke azonban azt mondta az ABC televízióban: „nem korrekt” a lőfegyveres emberölések felelősségét az elnökre hárítani. „Ez kétségtelenül komoly probléma, de az elkövetők beteg, nagyon beteg emberek, s ezzel az elnök és a média is tisztában van”.

Arra az újságírói kérdésre, hogy mit tett a Fehér Ház a fegyvertartás, és -vásárlás szigorítása érekében, Mulvaney emlékeztetett: az elnök életbe léptette a bump stock fegyver-kiegészítők, vagyis azoknak a rugós válltámaszoknak a tilalmát, amelyek lehetővé teszik, hogy félautomata fegyverrel gyorsabban lehessen sorozatot leadni, továbbá elrendelte a fegyvervásárlások előtti szigorúbb ellenőrzéseket is.

A Fehér Ház ügyvezető kabinetfőnöke határozottan cáfolta, hogy az elnök lekicsinyelné azt a fenyegetést, amelyet a fehér nacionalizmus jelent.

Beto O’Rourke, aki a szombat délelőtt elkövetett tömeggyilkosság helyszínén, El Pasóban él, a CNN hírtelevíziónak vasárnap úgy nyilatkozott: “mondjuk ki világosan, hogy mi okozza ezeket az erőszakos cselekedeteket, és hogy ki valójában ez az elnök. Köztudomásúan nyíltan rasszista, és tovább szítja a fajgyűlöletet ebben az országban” – jelentette ki O’Rourke, aki korábban képviselő is volt.

Úgy véli, Trump fehér nacionalista, aki „nem akarja tiszteletben tartani a különbözőségeinket, vagy megérteni, hogy valamennyiünket egyenlőnek teremtettek”. A demokrata párti elnökjelölt-aspiráns Trump nyelvezetét a náci Németországból ismerthez hasonlította.

Julián Castro, a korábbi, Barack Obama elnök vezette kormány építésügyi és városfejlesztési minisztere az ABC televízióban azt állította: Trump „úgy határozott, hogy megosztja az embereket politikai haszonszerzés érdekében, és most ennek a következményeit látjuk”.

A politikus – aki régebben a texasi San Antonio polgármestere volt – szigorúbb fegyvertartási és -vásárlási törvények megalkotására szólította fel a szövetségi kongresszus tagjait, kiemelve, hogy az El Pasó-i katasztrófa olyan államban, Texasban történt, ahol nagy a fegyvertartás „kultúrája”.

Cory Booker, New Jersey szenátora szerint az amerikai elnök „különösen felelős” a halálos támadásokhoz vezető gyűlölet erősödéséért. A politikus az NBC televízióban felelőssé tette Trumpot azért is, hogy nem ítéli el a fehér felsőbbrendűséget hirdetőket, annak ellenére, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ezt a problémát jelölte meg „gondjaink legnagyobb részének okaként”. Az elnökjelölt-aspiráns úgy fogalmazott: republikánus politikusoknak is fel kellene szólalniuk az elnök „rasszista nyelvezete” ellen.

Egy másik demokrata párti elnökjelölt-aspiráns, Pete Buttigieg, az indianai South Bend városka polgármestere a Fox televízióban azt állította: a fehér nacionalizmust “kormányzatunk legfelsőbb szintjein megbocsátással kezelik”.

Az elnök retorikája Buttigieg szerint hasonlatos a Ku Klux Klan fajüldöző szervezet volt vezetője, David Duke retorikájához. Hozzáfűzte: amikor Duke 1992-ben jelöltként indult volna a republikánus előválasztásokon, a Republikánus Párt vezető politikusai elhatárolódtak tőle. Buttigieg azt nem említette, hogy Duke 1988-ban demokrata párti színekben indult az elnökjelöltségért.