Nem céltalanul köröznek a csempészhajók, civilek segítik őket

Tovább nő a feszültség Róma és Berlin között a tengeri migráció miatt. Matteo Salvini olasz belügyminiszter szerint a németek egyszerűen zsarolják az olasz kormányt. Közben újabb csempészhajó tart Európa partjaihoz, fedélzetén újabb migránsokkal. Kiderült az is, hogy az Alarm Phone nevű szervezet segíti az NGO-kat a Földközi-tengeren, hogy megtalálják a csónakokat – közölte az M1 Híradója.

(Fotó: MTI/EPA/Sea-Eye/Fabian Heinz)

Az Open Arms spanyol civil szervezet aktivistái csütörtökön délelőtt fogadták az afrikai illegális bevándorlók segélykérő hívását. Röviddel ezután meg is találták őket. Az embercsempészek bevett módszere most is sikerrel járt: az ötvenöt migránst felvette fedélzetére az NGO-hajó legénysége. Később egy másik csónakot is találtak a tengeren, így már 123 illegális bevándorló van a csempészhajón. Most kikötőt keresnek.

„Egy e-mailt küldtünk a hatóságoknak, nemcsak Líbiába, hanem Olaszországba és Máltára is” – mondta Marc Reig, a hajó kapitánya, aki hozzátette, egyelőre senkitől sem kaptak engedélyt.

Nem kapnak engedélyt

A spanyol civil szervezet hajója a hét elején Szicíliából hajózott ki a Földközi-tengerre. A mostani a hajó hatvanötödik akciója. Matteo Salvini olasz belügyminiszter az ilyen bevetésekről azt mondta:

az NGO-k által működtetett hajók az embercsempészeket segítik.

Jelenleg öt NGO hajó tartózkodik a Földközi-tengeren. Mindegyik Olaszországban szeretne kikötni.

„Ha olasz felségvizekre lépnek, egyenként lefoglaljuk őket. Majd meglátjuk, ki bírja tovább” – figyelmeztetett Twitter-oldalán az olasz belügyminiszter.

Az egyik ilyen csempészhajó a német Sea Eye civil szervezet által működtetett Alan Kurdi is. Szerdán emeltek a fedélzetükre negyven afrikai migránst Líbia partjai közelében, és Olaszország felé indultak. Jelenleg Lampedusa szigetétől nem messze arra várnak, hogy az olasz hatóságoktól engedélyt kapjanak a kikötésre.



Zsarolásról beszélnek az olaszok

Matteo Salvini zsarolásnak nevezte Németország kérését, miszerint csak akkor vesz át illegális bevándorlókat Olaszországtól, ha Róma engedélyezi a német Alan Kurdi kikötését.

„A német kormány vállalta, hogy harminc migránst befogad az olasz Gregoretti hadihajóról. Most azt mondják, csak akkor fogadják be őket, ha mi beengedjük azt a negyven illegális bevándorlót, akik az Alan Kurdint várakoznak Lampedusa közelében” – mondta Matteo Salvini.

A miniszter megismételte, ha a tiltás ellenére a csempészhajók olasz vizekre lépnek, azonnal elkobozzák azokat.

Civilek segítik a hajókat

Az Alarm Phone elnevezésű szervezet segíti az NGO-kat a Földközi-tengeren, annak segítségével találják meg a csónakokat – jelentette a közmédia tudósítója Szicíliából.

„Az NGO-k által működtetett csempészhajóknak komoly háttértámogatásuk van. Az Alarm Phone egy civil szervezet, amely tulajdonképpen egy telefonközpontként működik, és az egész Földközi-tengert lefedi” – magyarázta a tudósító.

Így amikor például az embercsempészek elindítják Líbiában a lélekvesztőkön a migránsokat, akkor a bevándorlók soha nem a líbiai vagy az olasz parti őrséget értesítik, hogy vízre szálltak, hanem az Alarm Phone-t, amely jelez az NGO-csempészhajóknak.

Vagyis a hajók nem céltalanul köröznek

keresve a migránsokat a Földközi-tengeren, épp ellenkezőleg – mondta a tudósító.