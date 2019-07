Róháni csere lehetőségére tett utalást

Haszan Róháni iráni elnök burkoltan utalást tett arra szerdán, hogy elképzelhetőnek tart egy cserét Londonnal: ha a britek elengedik a Gibraltárnál lefoglalt iráni tartályhajót, akkor visszakapják az iráni Forradalmi Gárda által lefoglalt brit tankert.

Az AP amerikai hírügynökség szerint Róháni egyebek között azt mondta: ha Nagy-Britannia visszacsinálja rossz cselekedeteit, köztük azt is, amit Gibraltárnál tett, akkor megfelelő választ fog kapni Irántól. A dpa német hírügynökség pedig azt a kijelentését idézte, hogy Teherán nem akar feszültséget, és ha betartják a szabályokat, Gibraltárnál is, kedvező hozzáállással kezeli majd az ügyet Teherán is.

Az előzményekhez tartozik, hogy a brit királyi tengerészgyalogság július elején lefoglalta a Grace 1 iráni tartályhajót annak gyanújával, hogy Szíriába akart kőolajat szállítani, megsértve Damaszkusszal szembeni uniós szankciókat. A gibraltári önkormányzat pénteken augusztus 20-ig meghosszabbította a Grace 1 kihajózási tilalmát.

Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészeti egységei pedig a múlt pénteken lefoglalták a Stena Impero nevű, a Stena Bulk svéd cég által üzemeltetett, de brit lobogó alatt közlekedő tartályhajót a Hormuzi-szorosban. Ali Rabiei iráni kormányszóvivő közlése szerint Teherán dokumentumokkal tudja bizonyítani, hogy a tartályhajó iráni felségvizeken, rossz sávban hajózott be délről a Hormuzi-szorosba. A tekintélyes iráni alkotmányvédelmi tanács ugyanakkor még azt állította, hogy a Stena Impero lefoglalása az iráni hatóságok jogszerű válasza a Grace 1 iráni tartályhajó lefoglalására július elején.

Közben áthaladt a Hormuzi-szoroson egy brit zászló alatt közlekedő nagyobb hajó, először az említett, brit lobogó alatt közlekedő tartályhajó lefoglalása óta. A tengerészettel foglalkozó Lloyd’s List nevű kiadvány szerint egy BW Elm-hajóról van szó, amelyet egy brit Montrose fregatt követett nyomon. A brit haditengerészet nem reagált az erről szóló értesülésekre.

A Marine Traffic nevű nyomkövető oldal szerint a kereskedelmi hajó a szoroson átkelve szerda reggel megérkezett egy katari kikötőbe. A hajó tulajdonosának számító BW LPG az AP-hez eljuttatott közleményében nem tért ki részletekre, de leszögezte, hogy a cég hálás az Egyesült Királyságnak és a nemzetközi közösségnek tengeri jelenlétéért, hogy biztonságot nyújt a hajóknak a térségben.