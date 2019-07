Lavrov: Moszkva és Havanna megerősítené történelmi kapcsolatát

Oroszország és Kuba mindent megtesz a két ország történelmi kapcsolatának erősítése érdekében – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán Havannában, ahol kubai hivatali partnerével, Bruno Rodríguezzel találkozott.

Lavrov bejelentette, hogy Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő októberben a kubai fővárosba látogat. Novemberben ünneplik Havanna alapításának 500 éves évfordulóját. Még az előtt, vagyis októberben Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő Havannába látogat –mondta.

Szergej Lavrov szólt a súlyos belpolitikai és gazdasági válsággal küzdő Venezueláról is. Kiemelte: Moszkva és Havanna is a válság politikai úton történő rendezése mellett foglal állást. Bruno Rodríguez pedig kijelentette: Kuba az Egyesült Államok szankciós intézkedései ellenére is folytatja együttműködését a Nicolás Maduro venezuelai elnök kormányával. Semmiféle fenyegetés nem tántoríthat el attól az irányvonaltól, amelyet országunk választott szuverén döntésével – fűzte hozzá.

A megdönthetetlenség mítosza

Lavrov a nap folyamán üdvözölte az országot a Fidel Castro vezette forradalmároknak a Moncada laktanya elleni ostroma közelgő évfordulója alkalmából. Az 1953. július 26-i ostrom elbukott ugyan, de megingatta Fulgencio Batista diktátor rezsimje megdönthetetlenségének mítoszát. A miniszter egyben lerótta kegyeletét a Kuba függetlenségéért vívott küzdelem kiemelkedő alakja, José Martí síremlékénél.

Az orosz tárcavezető latin-amerikai sajtónak és az RT orosz televíziónak adott keddi interjújában is arról beszélt, hogy kubai látogatásán a kétoldalú kapcsolatok mellett mindenekelőtt a venezuelai helyzet megvitatása kerül terítékre.

Katonai beavatkozás

Az interjúban Lavrov úgy vélekedett, hogy Brazília határozottan elveti a katonai beavatkozás lehetőségét Maduro elnök kormányának megdöntése érdekében. Mint mondta, még az Egyesült Államokat támogató térségbéli országok sem egyeznének bele soha a katonai megoldásba.

„Ha valaki Washingtonban mégis rászánná magát az erő alkalmazására, biztos vagyok benne, hogy egész Latin-Amerika fellépne ez ellen. A térség országai már rég levonták a következtetést a maguk számára, hogy nem szabad engedni az alkotmányellenes úton történő rezsimváltásokat” – fűzte hozzá. Lavrov szerdán Brazíliában folytatja dél-amerikai útját.

Az orosz miniszter emellett szót emelt a Kuba elleni amerikai kereskedelmi embargóval szemben. Hangsúlyozta: ez nemcsak elfogadhatatlan, hanem egyben kilátástalan is, mivel szerinte a világ több mint 190 országa elveti ezt a blokádot.