Közvetítő segítségével próbálja meg visszaszerezni Nagy-Britannia a lefoglalt tankert

Egy brit diplomáciai forrás hangsúlyozta: nem tud róla, hogy London közvetítőt küldött Iránba. Az iráni legfelsőbb vezető hivatalát iránytó Mohammad Mohammadi-Golpajegani Nagy-Britannia csökkenő befolyásával élcelődött. „Egy ország, amely valaha minisztereket és jogászokat nevezett ki Iránban arra a pontra jutott, hogy közvetítőt küld, és hajója elengedéséért esedezik” – idézte a Tasznim Mohammadi-Golpajeganit.

epa07735198 A handout satellite photo made available by Maxar Technologies showing seized British oil tanker, the Stena Impero, anchored approximately 3.1 miles offshore of the port city of Bandar Abbas, Iran, 22 July 2019. Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed to have seized Stena Impero at the Strait of Hormuz with 23 crew on board on 20 July 2019. EPA/Satellite image ©2019 Maxar Technologies HANDOUT MANDATORY CREDIT: SATELLITE IMAGE ©2019 MAXAR TECHNOLOGIES – The watermark may not be removed/cropped HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES