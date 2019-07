Könnyeivel küszködve búcsúzott Theresa May

Szerda délután utoljára távozott miniszterelnökként Theresa May a Downing Street-i kormányfői rezidenciáról. Korábban utolsó parlamenti vitanapján vett részt kormányfőként.

May, aki férje kíséretében felkereste II. Erzsébet királynőt a londoni Buckingham-palotában, hogy hivatalosan benyújtsa lemondását, indulása előtt tartott rövid – miniszterelnökként szintén utolsó hivatalos – nyilatkozatában azt mondta: az új kormány azonnali és elsődleges fontosságú feladata a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) hozott népszavazási döntés teljesítése lesz, olyan módon, amely megfelelő az Egyesült Királyság egészének.

Ha ez sikerül, az új kezdetet, nemzeti megújulást jelenthet, amely kimozdíthatja az országot a jelenlegi Brexit-patthelyzetből és elvezetheti a brit nép által kiérdemelt ragyogó jövőbe – fogalmazott.

Beszédét a Downing Streetet a kormányzati főutcától, a Whitehalltól elválasztó kerítés túloldaláról hangos „stop Brexit” bekiabálás szakította félbe. Férje, Philip May tréfálkozva megjegyezte, hogy ez nem ő volt, Theresa May pedig pillanatnyi szünet után azt mondta: a bekiabáló felvetésére „a válasz nemleges”.

Könnyeivel küszködve búcsúzott

Korábban utolsó parlamenti vitanapján vett részt miniszterelnökként. May a képviselői kérdések és azonnali kormányfői válaszok szerda délutánonként esedékes heti alsóházi órájában kijelentette: lemondása után folytatja munkáját az angliai Maidenhead város parlamenti képviselőjeként a kormányzó Konzervatív Párt frakciójának hátsó padsoraiban.

A három legutóbbi brit kormányfő közül kettő, Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnök és David Cameron, May közvetlen konzervatív párti elődje egyaránt idő előtt távozott posztjáról, mindketten úgy, hogy nem szenvedtek választási vereséget, és mindketten visszaadták képviselői mandátumukat is, kivonulva a brit politikából.

Blair közvetlen utódja, Gordon Brown, akinek vezetésével a Munkáspárt – a legnagyobb brit ellenzéki erő – a 2010-es választásokon alulmaradt a konzervatívokkal szemben, veresége után lemondott a pártvezetői tisztségről, de még öt évig parlamenti képviselő maradt.

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt jelenlegi vezetője a szerdai alsóházi vitanapon kijelentette, hogy Boris Johnsonnak semmiféle választói felhatalmazása nincs. Corbyn megkérdezte, hogy Theresa May ennek alapján egyetért-e a Munkáspárttal abban, hogy Johnsonnak parlamenti választást kell kiírnia, May azonban határozott nemmel válaszolt.

A szerdai vita végén Theresa May elmondta: tanácsadóinak adatai szerint miniszterelnöksége három évében 140 órányi alsóházi vitán vett részt és több mint 4500 képviselői kérdésre válaszolt.

Kijelentette: ezentúl ő is képviselői kérdéseket fog feltenni. Könnyeivel küszködve, búcsúzásként hozzátette: további munkásságának legfőbb hajtóereje a választókerületének tagjaival szembeni felelőssége. Theresa May ezután a képviselők tapsa közepette elhagyta az alsóházi üléstermet.

Boris Johnson az új kormányfő

A leköszönő brit kormányfő május végén jelentette be, hogy távozik a Konzervatív Párt és a kormány éléről. Ennek elsődleges oka az, hogy jóllehet May kormánya tavaly novemberben megállapodást kötött az unióban maradó huszonhét tagállam vezetőivel a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről, a brit parlament azonban ezt azóta háromszor is elutasította.

Boris Johson szerdán késő délután kereste fel a londoni Buckingham-palotában a királynőt, akitől kormányalakítási megbízást kért. Ő lett Nagy-Britannia 55., a 93 esztendős uralkodó tizennegyedik miniszterelnöke.