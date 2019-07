„Churchilli fordulat” előtt áll Boris Johnson

A várakozásoknak megfelelően Boris Johnson nyerte a Konzervatív Párton belül az elnökválasztást, így a hagyományoknak megfelelően ő lesz Nagy-Britannia következő miniszterelnöke. Hivatalosan szerdán mond le Theresa May eddigi kormányfő, és rögtön utána meg is bízza a királynő Boris Johnsont a kormányalakítással. Johnson korábban London polgármestere volt, majd két évig külügyminiszter, többek szerint gyerek kora óta arra készül, hogy miniszterelnök legyen. Azt ígéri, október végéig teljesíti a Brexitet.

Hatalmas érdeklődés övezte a konzervatív vezetőválasztás eredményhirdetését, hiszen a győztes nemcsak a kormánypárt új elnöke, hanem – brit szokásoknak megfelelően – miniszterelnök is lett. Az utolsó fordulóban a konzervatívok csaknem 160 ezer fős párttagsága döntött és a végeredmény nem okozott meglepetést.

Boris Johnson a szavazatok kétharmadával győzte le ellenfelét, Jeremy Hunt jelenlegi külügyminisztert. A nyertes először vetélytársa gratulációját fogadta, majd rövid beszéddel köszönte meg a belé vetett bizalmat. Elismerte, hogy párton belül is sokan kételkednek alkalmasságában, de azt üzente nekik, hogy egyesíteni fogja a konzervatívokat és

ismét lendületbe hozza az országot.

A politikus a vezetőválasztási kampányában azt ígérte, hogy mindenképpen tartani fogja a Brexit jelenlegi, október végi határidejét, akkor is, ha ez azt jelenti, hogy megállapodás nélkül kell kilépnie. Szerinte azonban erre kicsi az esély, mivel az Európai Unió újra fogja tárgyalni a brit parlamentben háromszor elbukott Brexit-megállapodást. Az egykori külügyminiszter hangsúlyozta, hogyha kell, visszatartja az EU-nak járó 36 milliárd eurós összeget, és így kényszeríti ki az egyezkedést.

Jelentős kihívásokkal néz szembe

A brit miniszterelnöki szék várományosának nem csak Brüsszelben, hanem hazájában is jelentős kihívásokkal kell majd szembenéznie. A megállapodás nélküli kilépést a Konzervatív Párton belül is sokan ellenzik. A jelenlegi kormány három minisztere jelezte, hogy emiatt nem is vállalna tisztséget Johnson kabinetjében. Négy államtitkár pedig már a vezetőválasztás eredményét megelőlegezve távozott posztjáról.

Boris Johnson (Fotó: EPA/NEIL HALL)

A kétharmados Boris Johhnson győzelem annak köszönhető, hogy a Brexit folyamatában – amely most a legnagyobb törésvonal a brit politikában – neki volt erősebb mondanivalója, és határozottabb álláspontja – fogalmazott Szabó Dávid, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

Személyes karizmával rendelkezik

Úgy véli, a kissé bohém, brit hagyományoktól eltérő viselkedésforma szintén vonzó lehetett a párttagok körében. Hozzátette, Johnson személyes karizmával rendelkezik, amelyet szintén kedvelhetnek, így ez is elősegítette győzelmét.

Azt, hogy Boris Johnson milyen kormányfő lesz, nagyban meghatározza az eddigi politikai pályafutása is – vélekedett Halkó Petra, a Századvég vezető elemzője. Emlékeztetett, már újságíróként is karizmatikus személyiség volt, majd miután politikai pályára lépett, szinte azonnal bizonyított, hiszen eredményesen lebonyolított egy olimpiát, amely elsöprő sikerekkel zajlott le 2012-ben.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a közlekedés területén is rendkívül pozitív visszhangú reformokat hozott Londonban, így már

polgármesterként is sikeresnek mondható pályát futott be.

Halkó Petra szerint ezek a sikerek tovább folytatódtak, miután külügyminiszteri pályára lépett. A 2016-os népszavazást is megemlítette, hiszen Johnson már akkor is egy markáns és határozott álláspontot képviselt a Brexit ügyével kapcsolatban. Megjegyezte, Theresa May kormányfővel ellentétben Johnson mindig is a Brexit mellett kampányolt, így ez a fajta következetesség kísérheti végig miniszterelnöki pályafutásán is.

„Churchilli fordulat” előtt áll

Szabó Dávid úgy véli, Boris Johnson egy úgynevezett „churchilli fordulat” előtt áll. Elmondta, amikor Winston Churchill miniszterelnök lett 1940-ben, ő is egy megosztó személyiség volt nemcsak a politikai térfélen, de még a nemzet egészének a körében is.

Aztán hetek és hónapok leforgása alatt egységbe forrasztotta a briteket, és saját magát történelmi jelentőségű figurává tette. Szabó Dávid szerint Boris Johnson is hasonló helyzet előtt áll, néhány hónapja lesz arra, hogy kiderüljön, beírja-e politikai karrierjét a brit történelembe, vagy csak egy bohém miniszterelnökként emlékezik majd rá a társadalom.

Boris Johnson várhatóan szerdán délután költözik be a miniszterelnöki rezidenciába, miután átveszi megbízatását II. Erzsébet brit királynőtől.