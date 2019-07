Biztosan meglesz a többsége a parlamentben Zelenszkij pártjának

A szavazatok több mint 80 százalékának feldolgozása után már biztosnak látszik, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögötti Nép Szolgája (Szluha Narodu) párt kényelmes többséget szerzett a 450 fős törvényhozásban.

A Nép Szolgája 82,17 százalékos feldolgozottság mellett a vasárnap tartott előre hozott parlamenti választáson a pártlistákra leadott szavaztok alapján 42,9 százalékkal áll az első helyen. Az Ukrajinszka Pravda számításai szerint ez 123 listás helyre lehet elegendő. Jelöltjei emellett 129 körzetben vezetnek, így 252 képviselője lehet az új parlamentben.

A második helyen áll 12,95 százalékkal a Moszkva-barát politikusokból álló, Viktor Medvedcsuk által irányított Ellenzéki Platform – Életért párt. Ez 37 listás helyre lehet elegendő, továbbá hat egyéni jelöltje esélyes a bejutásra, ami összesen 43 képviselői helyhez elég.

Olekszandr Turcsinov, a befolyásos Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács volt vezetője ugyanakkor még ezt is sokallja. Internetes blogjában azt írta, hogy 20 százaléknyi ukrán szavazott Moszkva-barát pártokra, beleértve azokat a politikai erőket is, amelyek nem érték el a bejutáshoz szükséges öt százalékot. Példátlanul nagynak nevezte ezen erők támogatottságát az ukrán lakosság körében az országgal szembeni orosz agresszió mellett, a rájuk szavazókat pedig „raboknak” nevezte, akik „készek saját szabadságukat és felelősségüket kényelmes rabságra cserélni.”

Harmadik helyen továbbra is Petro Porosenko volt elnök Európai Szolidaritás nevű pártja áll 8,31 százalékkal, és egy befutónak látszó egyéni jelölttel, ami összesen 25 mandátumot jelenthet. Ugyanennyi mandátuma lehet Julija Timosenko Haza (Batykivscsina) pártjának, amely most 8,11 százalékon áll és két esélyes egyéni jelöltje van. Az ötödik és utolsó bejutó Szvjatoszlav Vakarcsuk rockénekes Hang (Holosz) nevű pártja, amely 6,05 százalékon áll, és három jelöltje juthat még be egyéni körzetből, így 21 tagú frakcióra számíthat.

A hírportál jelentése szerint a „Kárpátalja bárójának” is nevezett Viktor Baloha dúsgazdag üzletembernek sikerült újra mandátumhoz jutnia, egyéni jelöltként körzetében csaknem 800 szavazattal maga mögé utasította a Nép Szolgája jelöltjét.

Közben hétfőn kiengedte a bíróság három év után a börtönből és házi őrizetbe helyezte Olekszandr Jefremovot, az Oroszországba menekült Viktor Janukovics menesztett elnök mögötti politikai erő, a Régiók Pártja volt frakcióvezetőjét. Jefremov ellen Ukrajna területi integritásának megsértése vádjával indítottak eljárást.

Sajtóhírek szerint napközben az egyik Zsitomir megyei választási körzetben egy helikopteren speciális rendőri alakulat szállt ki, a hivatalos közlés szerint azért, hogy biztosítsák a rendet a szavazatszámlálás ideje alatt. Helyi újságírók szerint fennáll ugyanis a veszélye, hogy ott az eredmények meghamisítására készülnek. Leálltak ugyanis még délelőtt a szavazatok számlálásával, miután 60 százalékos feldolgozottság után egy volt kormánypárti képviselőtől, Szerhij Pasinszkijtől Zelenszkij pártjának jelöltje átvette a vezetést.

Ukrajnában vegyes parlamenti választási rendszer van, a képviselők egyéni körzetekből és pártlistákról kerülnek a 450 tagú törvényhozásba. Mivel az Oroszország által önkényesen elcsatolt Krím félszigeten és a szakadár ellenőrzés alatti Donyec-medencei területeken nem tarthatták meg a választást, 26 hely betöltetlen marad. A parlamenti többséghez ennek ellenérre 226 mandátum szükséges, és ennyi szavazat kell, hogy egy indítvány elfogadottnak minősüljön.

225 képviselő kap mandátumot azoknak a pártoknak a listájáról, amelyek átlépték az öt százalékos küszöböt a pártra leadott szavazatok százalékos arányában, 199 helyet pedig a választási körzetekben győztes egyéni jelöltek foglalnak el.