Erdőtüzek pusztítanak Portugália középső részén. A lángok a fővárostól körülbelül 200 kilométerre csaptak fel Castelo Branko környékén, itt 3 nagyobb települést fenyeget a tűz. A polgári védelem adatai szerint eddig kilencen sérültek meg, közöttük nyolc tűzoltó.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/EFE/Jaume Sellart)

Az elmúlt éjjel is küzdöttek a lángokkal, de az oltást nehezítette, hogy sem repülőgépet, sem helikoptert nem vethettek be. Az oltásban a portugál hadsereg is részt vesz.

Portugáliában ilyenkor gyakoriak az erdőtüzek. A tavalyi különösen súlyos volt, akkor 100 -an vesztették életüket a tomboló lángokban.