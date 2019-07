Gyakorlatilag lezárta a migránsok előtt déli határát Amerika

Már életbe is lépett az újabb amerikai szigorítás a bevándorlásban: gyakorlatilag, akik Mexikó felől érkeznek a jövőben nem kaphatnak menedékjogot az Egyesült Államokban, ugyanis Mexikót is biztonságos országnak tartja a Trump-kormányzat. Az amerikai közlés szerint a valódi menekülteket a jövőben is befogadják, de a gazdasági bevándorlók tömegeit nem – közölte az M1 Híradója.