Bangladesben lesz a fejüknél összenőtt sziámi ikrek utolsó műtétje

Bangladesben végzik el a fejüknél összenőtt sziámi ikrek végleges szétválasztó műtétjét a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvosai – közölte az alapítvány az MTI-vel.

A közleményben pontos időpont nem szerepel, azt írták, „a gyermekek állapota optimális”, így hamarosan elvégezhető a szétválasztásuk. Hozzátették, a sziámi ikrek jól vannak, műtétsorozatuk féléves magyarországi plasztikai sebészeti szakasza sikerrel zárult.

Emlékeztettek: a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvoscsapatát 2017 novemberében, 15 évnyi hazai és 7 évnyi missziós tevékenység után kérték fel a szülők és a bangladesi kollégák az akkor másfél éves Rabia és Rukia szétválasztására.

(Fotó: MTI/Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány)

A több szakaszból álló, több orvos szakmai területen is innovatív megközelítést kívánó, az alapítvány vezető orvosai által „Operation Freedom”-nak (Szabadság hadművelet) elnevezett műtétsorozat első fázisa – az agyi szállítóér-hálózat fő szakaszainak tudományos áttörést jelentő, érfalon belüli szétválasztása 2018-ban történt Bangladesben Hudák István vezetésével.

A most két és féléves gyerekek 2019. január 5-én érkeztek Magyarországra családjukkal, január 25-én, az akklimatizációt és végleges szétválasztást elősegítő vizsgálatokat követően megtörtént a speciális magyar tervezésű expander-implantátum-rendszer beültetése a fejbőr és a lágyrészek tágítására Pataki Gergely plasztikai sebész vezetésével.

A Semmelweis Egyetem azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a plasztikai sebészeti beavatkozást előkészítő speciális MR-vizsgálatot, majd a bőrtágító eszköz behelyezéséhez szükséges operációt és az azt követő, hónapokig tartó tágítást az egyetemen, az egyetem munkatársainak folyamatos közreműködésével végezték el.

Az ikreknél a plasztikai sebészeti előkészítés utolsó fázisa is megtörtént; ez a speciális plasztikai sebészeti beavatkozás a szétválasztó műtétsorozat második fázisát jelentette. Az egyetem közölte azt is, hogy a két gyermek jól van, de az egyiküknél egyéb szervi eltérést is diagnosztizáltak.