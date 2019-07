Nem támogatja saját honfitársait a német és a magyar baloldal

Kedden szavaz az Európai Parlament a német Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöki kinevezéséről. Továbbra is kérdés, hogy többséget kap-e a néppárti, német politikus. A német szociáldemokraták azzal kampányolnak ellene, hogy ő a visegrádi négyek és Orbán Viktor jelöltje. Nem a német baloldal az egyetlen, amelyik saját honfitársa ellen akciózik az Európai Parlamentben. Ugyanezzel büszkélkedett az elmúlt napokban a magyar baloldal is: a DK, az MSZP és a Momentum – közölte az M1 Híradója.

Ursula von der Leyen (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Alig két hete, hogy feszült alkudozás és hosszas tárgyalások után az Európai Tanács végül a német kereszténydemokrata politikust, Ursula von der Leyent jelölte az Európai Bizottság élére. Németország védelmi miniszterének egyik legnagyobb támogatója a V4-ek, köztük Magyarország volt.

Nem támogatják saját honfitársukat

Az európai szocialistáknak csalódniuk kellett, hiszen ők a Soros György barátjának tartott Frans Timmermanst szerették volna látni a bizottság élén. Von der Leyennek sem az európai, sem a német szocialisták nem örülnek.

„Ursula von der Leyen teljesen alkalmatlan arra, hogy a bizottság vezetője legyen” – írják a német szociáldemokraták saját honfitársukról egy háttértanulmányban, amelyet az Európai Parlamentben terjesztenek.

A baloldali politikusok szerint Von der Leyen Orbán Viktor jelöltje, a többi között ezért is alkalmatlan.

Azt is írják: ha az európai parlamenti képviselők elutasítják bizonyos bizottsági tagok kinevezését, ugyanezt kell tenniük az elnök kiválasztásánál is. Hozzáteszik: az Európai Parlament mondhat nemet, az Európai Tanácsnak pedig új jelöltet kell keresnie.

Markus Söder, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke szerint az, amit a német szociáldemokraták csinálnak, elfogadhatatlan. Szerinte Ursula von der Leyen alkalmas a posztra, ráadásul most először adhatná Németország az Európai Bizottság vezetőjét. Markus Söder szerint a baloldal egész egyszerűen nem hajlandó konzervatív jelöltre szavazni, és inkább röpiratokkal áskálódik.

Magyar politikusok ellen is lobbiztak

Nem a német jobboldali politikus háttérbe szorítása az egyetlen, amellyel a baloldal próbálkozik. Egy, az M1 birtokába került e-mailben például az európai szocialisták arról írnak, hogy a szakbizottságokban karanténba zárják a nekik nem tetsző jelölteket, például a fideszeseket, így pedig nyomást gyakorolnak a frakcióikra, hogy másokat jelöljenek.

Az ügyben az M1 Híradója kereste az európai szocialistákat, hogy miért rúgják fel a korábbi megállapodásokat, miközben ők védik leghangosabban az uniós elveket. A frakció napok óta nem válaszol a megkeresésre.

A magyar baloldali politikusok is lobbiztak a fideszes jelöltek ellen. A Demokratikus Koalíció büszkén be is jelentette: ahogy csak lehet, akadályozni fogják a fideszes politikusok uniós munkáját.

A DK terve eddig nem vált be.

A fideszes Deutsch Tamás és Gál Kinga is alelnök lett egy-egy uniós szakbizottságban, Járóka Líviát pedig megválasztották az Európai Parlament egyik alelnökének.

Ötven plusz egy százalék kell

A bizottság elnökének kiválasztásáról pedig kedden szavaznak az EP-ben. A szocialista frakciónak, amelyhez a német SPD is tartozik, önmagában nincs elég tagja ahhoz, hogy megakadályozza Ursula von der Leyen megválasztását. A német politikusnak azonban a szavazatok ötven plusz egy százalékát kell megszereznie ahhoz, hogy bizottsági elnöknek válasszák.

Ha nem szerez abszolút többséget, akkor az Európai Tanácsnak egy hónapja lesz arra, hogy új jelöltet javasoljon.