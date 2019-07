Jeremy Hunt: Trump tiszteletlenül beszél a brit miniszterelnökről

Donald Trump amerikai elnök tiszteletlen kifejezéseket használt Theresa May brit miniszterelnökkel szemben a washingtoni brit nagykövet kiszivárgott diplomáciai táviratait kommentáló keddi Twitter-bejegyzéseiben – állítja Jeremy Hunt brit külügyminiszter.

Sir Kim Darroch, az Egyesült Királyság washingtoni nagykövete a londoni külügyminisztériumnak küldött, helyenként súlyosan bíráló hangvételű bizalmas távirataiban – amelyeket valaki eljuttatott a Mail on Sunday című konzervatív vasárnapi brit tömeglapnak – egyebek mellett azt írta, hogy Trump elnöksége alatt a Fehér Ház egyedülálló mértékben működésképtelenné vált, a kormányzati munkát késhegyig menő belvillongások jellemzik és az elnök pályafutása dicstelen véget érhet.

Darroch a kiszivárgott diplomáciai táviratok tanúsága szerint valószínűtlennek tartja, hogy a Trump-kormányzat a jelenleginél valaha is számottevően normálisabb, kevésbé működésképtelen, kevésbé kiszámíthatatlan, kevésbé megosztott, diplomáciailag kevésbé kétbalkezes lesz.

Amerikai reakció

Trump szinte azonnal bejelentette, hogy megszakítja a kapcsolattartást a diplomatával, keddi Twitter-bejegyzéseiben pedig félnótásnak, igen ostoba fickónak nevezte a brit nagykövetet. „Nem ismerem (a brit) nagykövetet, de azt hallottam róla, hogy egy felfuvalkodott bolond” – tette hozzá az amerikai elnök.

Trump kitért a Brexit-tárgyalásokra is, azt írva: ő megmondta Theresa Maynek, hogyan kell egyezségre jutni az EU-val, de May „a saját ostoba módján” intézte a tárgyalásokat, és kudarcot is vallott, „az egész egy katasztrófa”.

Jeremy Hunt kedden, ugyancsak a Twitter portálon közölt reagálásában úgy fogalmazott, hogy „a barátok őszintén beszélnek egymással”, így ő is ezt teszi: az amerikai elnök által a brit kormányfőre tett megjegyzések „tiszteletlenek és nem helyénvalók”.

Tiszteletet kell tanúsítani

Hunt – aki a Konzervatív Párt és a kormány éléről távozó Theresa May tisztségéért verseng hivatali elődjével, Boris Johnson volt brit külügyminiszterrel – keddi Twitter-bejegyzésében felhívta az amerikai elnök figyelmét arra, hogy az Egyesült Államok diplomatái is megosztják magánvéleményüket Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel, csakúgy, ahogy a brit diplomaták teszik a brit külügyminiszterrel, vagyis vele.

Jeremy Hunt közölte: egyetért Trump azon véleményével, hogy az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok a történelem legnagyszerűbb szövetségesi viszonyát ápolja egymással, de a szövetségeseknek tiszteletet kell tanúsítaniuk egymás iránt, ahogy azt Theresa May mindig is tette Trumppal szemben. Hunt hozzátette: a brit nagyköveteket a brit kormány nevezi ki, és ha ő lesz a brit miniszterelnök, Sir Kim Darroch marad az Egyesült Királyság washingtoni nagykövete.

Theresa May miniszterelnök hivatalának szóvivője keddi tájékoztatóján kötelességtudó, megbecsült kormánytisztviselőnek nevezte a washingtoni brit nagykövetet.

Jeremy Hunt külügyminiszter már előző nap bejelentette, hogy a diplomáciai táviratok kiszivárogtatása ügyében a kormány vizsgálatot indított, és a felelős – ha sikerül megtalálni – súlyos következményekre számíthat. A washingtoni brit diplomáciai képviselet ügyében nem először keveredik vitába a két szövetséges ország.

Diplomáciai botrány

Elnökké választása után Donald Trump Nagy-Britanniából elsőként Nigel Farage-t, a brit politika radikálisan EU-ellenes táborának zászlóvivőjét fogadta, és rögtön komoly diplomáciai botrányt is keltett azzal a Twitter-bejegyzésével, hogy Farage lehetne Nagy-Britannia washingtoni nagykövete.

Ezt a felvetést a Downing Street annak idején feltűnően indulatos közleményben utasította vissza, hangsúlyozva, hogy a washingtoni nagyköveti poszton „nincs üresedés”, és a brit nagyköveteket „alapelvszerűen” Londonban nevezik ki. Trump elnökké választásának idején is már Sir Kim Darroch volt a washingtoni brit nagykövet.

A mostani kiszivárogtatási botrány kirobbanása után Nigel Farage volt az egyetlen a brit politikusok közül, aki Darroch azonnali hazahívását követelte.