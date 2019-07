Szakértő: Nagy változást hozhat Görögországban a választás

Görögországban a vasárnapi előrehozott parlamenti választás nagy változást hozhat – mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ munkatársa az M1-en vasárnap.

Alekszisz Ciprasz miniszterelnök május végén jelentette be, hogy előrehozott választást tartanak, miután pártja, a Radikális Baloldal Koalíciója (Sziriza) az európai parlamenti választásokon és a helyhatósági választásokon is alulmaradt az ellenzéki, konzervatív Új Demokrácia (ND) párttal szemben, melyet Kiriákosz Micotákisz vezet.

Pócza István az Alapjogokért Központ munkatársa az M1-en vasárnap elmondta, a görög belpolitikában nagy szerepet játszanak a politikus dinasztiák, Micotákisz is az egyik ilyen nagy múltú család sarja.

A görög belpolitikát alapvetően meghatározza az EU. Ciprasz 2015-ben radikális baloldali programmal lett kormányfő, mára azonban Brüsszel „kezes báránya” lett. Ezen változtathat riválisa, Micotákisz – mutatott rá a szakember.

Nagy kérdés, hogy Németország – amely a válság után rákényszerítette a drámai megszorításokat Görögországra –, illetve az Európai Központi Bank új vezetőjének jelölt, meglehetősen „vonalas” szakember hírében álló Christine Lagarde, hogy viszonyul a következő görög kormányhoz – jegyezte meg Pócza István.