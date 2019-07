Megérkeztek Trump tankjai Washingtonba

Az Egyesült Államok legfontosabb nemzeti ünnepén a függetlenségi nyilatkozat 1776-os kihirdetését ünneplik, amelyben az akkor tizenhárom brit kolónia kinyilvánította elszakadását Nagy-Britanniától.

Az idei július 4-i függetlenségi napi ünnepség azonban más lesz, mint a korábbiak. Az ünnepnap délutánján, még a koncert és a rendezvényt lezáró tűzijáték előtt katonai parádét tartanak. A helyszín a Lincoln-emlékmű, ahol szerda este már készen álltak a páholyok, ahová kormányzati tisztviselők, törvényhozók és republikánus személyiségek kaptak meghívást – számolt be a The Washington Post.

Tanks move into place for Trump’s July 4th celebration. More here: https://t.co/1lofs1Of2H #4thofJuly pic.twitter.com/MF0mS4kVhZ

— Reuters Top News (@Reuters) 2019. július 4.