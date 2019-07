Elfogadta a román képviselőház a külföldi szavazást megkönnyítő törvénytervezetet

A román szenátus után a képviselőház is elfogadta szerdán a külföldön élő román állampolgárok voksolását megkönnyítő törvénytervezetet.

A voksolás gördülékenységét garantáló választójogi reformot főleg Klaus Iohannis államfő sürgette, miután a május 26-i európai parlamenti választáson több ezer külföldön élő román állampolgár állt órákig sorba az ország külképviseletei előtt, és sokan közülük nem jutottak sorra, nem adhatták le szavazatukat. A parlament a választási törvények módosítása érdekében folytatta rendkívüli ülésszakon munkáját a június 30-án véget ért tavaszi ülésszak után. Az új szabályozás azért sürgős, hogy az év végi elnökválasztáson már ne legyenek fennakadások a külképviseleteken.

A tervezetet a képviselőház egyetlen ellenszavazattal, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) frakciójának tartózkodása mellett fogadta el. A külföldi választókörökben ezentúl nemcsak a voksolásra a belföldiek számára kijelölt vasárnapi napon, hanem az azt megelőző pénteken és szombaton is leadhatják szavazatukat a diaszpórában élők.

Egyszerűsített bejelentkezés

A szerdán elfogadott törvény az elnökválasztásra is kiterjeszti a levélben történő voksolást, amelyet 2016-ban a parlamenti választások alkalmával vezettek be. A jogszabály ugyancsak előzetes regisztrációhoz köti ezt a lehetőséget, de egyszerűsíti a bejelentkezést. A képviselőház a szenátusi tervezetet módosítva a belföldi voksolásra is kiterjesztette azt az – eredetileg a diaszpórának szánt – előírást, miszerint a szavazókörök 21 órai zárása után (legkésőbb éjfélig) leadhatják még voksukat azok, akik már a helyiségben tartózkodnak, és akik előtte állnak sorban.

A képviselőház plénuma szerdán elvetette azt az RMDSZ által támogatott szakbizottsági javaslatot, amely megtiltotta volna az exit-poll becslések közzétételét éjfél előtt. Elutasították azt az RMDSZ-javaslatot is, hogy a külföldi választókörzetekben pótlistára feliratkozó szavazók esetében papír alapú adatfelvételt alkalmazzanak. Ezt a megoldást végül csak arra az esetre írja elő az elfogadott törvény, ha az elektronikus rendszer működésképtelennek bizonyul.

Visszaélés, szavazás befolyásolása

Az RMDSZ szerint a sebtében elfogadott törvénymódosítás előírásai visszaélésre és a szavazás befolyásolására adnak lehetőséget. A romániai magyarság – népszámlálási adatok szerint – az ország állandó lakosságának 6,5 százalékát teszi ki. Az RMDSZ számára az ötszázalékos bejutási küszöb átlépését veszélyeztetheti, ha jelentősen megnő a többmilliós román diaszpóra külképviseletekről beérkező szavazatainak száma.

A külföldi szavazást megkönnyítő törvénymódosítás hatályba lépéséhez már csak az államfő aláírására van szükség.