Stratégiai és személyes okok is húzódhatnak Timmermans támogatása mögött

Megszakították az unió állam- és kormányfői a rendkívüli brüsszeli tanácsülésüket, nem született döntés az Európai Bizottság elnöki pozíciójának betöltésére jelölt személyről. Frans Timmermansnak nem volt meg a kellő támogatottsága – hangzott el hétfőn a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)

Gát Ákos Bence, a vitapolitika.hu politikai szakértője a műsorban elmondta, szerinte várható volt, hogy nem születik döntés a kérdésben, ugyanis Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök ötlete – miszerint Frans Timmermans a megfelelő ember a Európai Bizottság elnöki posztjára – már önmagában előrevetítette, hogy az EU-csúcs húszórás tárgyalássorozata eredménytelen lesz.

Súlyos stratégiai hibát vétett az Európai Néppárt

Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője hozzátette, az Európai Néppárt súlyos stratégiai hibát vétett, amikor nem egy fajsúlyos személyt, hanem Manfred Webert jelölte Spitzenkandidátnak. A gyenge jelölt gyengíti a pártját is, ezért Merkel, az Európai Néppárt befolyásos politikusa egyezséget kötött Macronnal, így születhetett meg a gondolat, hogy

a szocialista Timmermans jelölését támogassák.

A mögött, hogy Merkel és Macron miért segítenék be egy másik pártcsalád politikusát egy olyan fontos pozícióba, mint az Európai Bizottság elnöki posztja, stratégiai és személyes okok is húzódhatnak. Stratégiai ok lehet például az Európai Központi Bank irányításának a megszerzése, ami miatt Macron nem támogatja Michel Barnier-t, az Európai Néppárt alelnökét.

Egyes vezetők döntéseit személyes tényezők befolyásolhatják

A stratégiai szempontok az adott politikus politikai elképzelései vagy hazájának érdekei mentén alakulhatnak. Az sem kizárható, hogy egyes vezetők döntéseit személyes tényezők befolyásolják, így a stratégiai és személyes érdekeket is figyelembe véve nem meglepő, ha első látszatra abszurdnak tűnik, amikor Merkel mint kereszténydemokrata politikus egy szocialistát támogat.

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke azt mondta, legkésőbb szerdán az EP megválasztja elnökét, attól függetlenül, hogy a tanácsnak lesz-e javaslata vagy sem. Pócza István szerint ez jogilag működőképes, azonban nem biztos, hogy szerencsés döntés, ugyanis

az Európai Bizottság elnöki pozíciójáról csomagban tárgyalnak.

Ez pontosan azt jelenti, hogy eldöntik (mondhatni szétosztják), hogy az Európai Parlament (EP) pozícióit melyik pártcsalád jelöltjei kapják. Ha ennek a paktumnak a megbeszélése elmarad azért, mert a parlamentet sürgeti az idő elnökének megválasztásában, akkor ez „összekuszálhatja” a dolgokat. Ha ugyanis, az EP elnöki székébe egy néppárti politikus kerül, jogosan érvelhetnek a baloldaliak, hogy az ő politikusaik közül kerüljön ki az Európai Bizottság elnöke.